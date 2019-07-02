Videoyu GIF'e Dönüştürmenin En İyi Yolları

GIF’ler hem sosyal medya platformlarında hem de anlık mesajlaşma uygulamalarında sıklıkla kullanılıyor. Günümüzde insanlar artık kendilerini cümleler ve emojiler ile değil, GIF'ler ile ifade ediyor. Biz de bu yazıda, videoyu GIF’e dönüştürmenin yollarını derledik.

İnternetin neredeyse bütün GIF’lerine ev sahipliği yapan Giphy, kapsamlı bir web uygulaması sunuyor. GIF Maker, videolardan veya fotoğraflardan bir GIF oluşturmanıza olanak sağlar. Eğer YouTube’da veya Vimeo’da yer alan videoyu GIF’e dönüştürmek istiyorsanız, videoyu indirmenize gerek kalmadan sadece URL ile dönüştürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Videoyu yükledikten sonra GIF’in süresini ve GIF’in kaçıncı dakikada başlayacağını ayarlayabilirsiniz. Daha sonra oluşturduğunuz GIF’in üzerine yazı yazabilir, filtre ve etiketler ekleyebilirsiniz. Ek olarak, GIF’in üzerine yazdığınız yazının rengini, stilini değiştirebilmenize olanak sağlanıyor.

Tamamen ücretsiz olan GIF Maker, oluşturduğunuz GIF’i kendi sunucularına yükler. Eğer bundan kaçınmak istiyorsanız alternatifler için yazımızı okumaya devam edin.

Başka bir GIF barındırma hizmeti tarafından geliştirilen Mac uygulaması GIF Brewery 3, videoyu GIF’e dönüştürmek için ihtiyaç duyacağınız tüm özellikler ile birlikte gelir. Videoyu tam olarak istediğiniz şekilde kesebilir, kırpabilir ve düzenleyebilirsiniz.

GIF Brewery 3, her bir kareyi ayrı ayrı kişiselleştirmek için kapsamlı bir seçenek setine sahiptir. Bu, GIF'in tempo ve çözünürlük gibi özelliklerini tam olarak ayarlamanıza olanak sağlar. Karşılaştırma için bölünmüş ekran gibi düzenler geliştirmek istiyorsanız ek tuvaller eklenebilir.

Giphy'nin GIF Maker'ına benzer şekilde GIF Brewery 3, oluşturduğunuz GIF’in üzerine Gfycat'ın kütüphanesinden ek açıklamalar ve çıkartmalar eklemenizi sağlar. GIF Brewery 3 ayrıca kare hızlarını ayarlamanızı sağlar.

Tamamen ücretsiz olan GIF Brewery 3, ne yazık ki sadece MacOS’ta bulunuyor.

GifTuna, herhangi bir videoyu GIF'e dönüştürebilen çapraz platformlu bir programdır. Minimalist bir tasarıma sahip olan GifTuna ile istediğiniz bir videoyu hızlı bir şekilde GIF’e dönüştürebilirsiniz.

Ne yazık ki, GifTuna, GIF Maker gibi uygulamalarda bulabileceğiniz gelişmiş düzenleme seçeneklerinden hiçbirine sahip değildir. Bu nedenle, GifTuna, sadece videoları GIF’lere dönüştürmek isteyen kullanıcılar içindir. Ücretsiz olan GifTuna’ya Mac, Windows ve Linux’tan ulaşabilirsiniz.

Windows işletim sisteminde GifTuna'dan daha fazla kontrol sahibi olmak istiyorsanız, Easy GIF Animator'ı deneyebilirsiniz.

Easy GIF Animator, videoları GIF'e dönüştürmek için tam teşekküllü bir platformdur. Geçiş efektleri, çerçeve yönetimi ve kırpma araçları gibi birçok özelliğe erişebilirsiniz.

Easy GIF Animator ayrıca birkaç fotoğrafı bir araya getirmenize ve bunlardan bir animasyon oluşturmanıza yardımcı olur. Uygulama, size birden fazla resim ve videoyu birleştirebileceğiniz bir zaman çizelgesi gösterir.

Easy GIF Animator ile gelişmiş dahili editörler sayesinde sıfırdan bir GIF bile oluşturabilirsiniz. Ek olarak, uygulama yeni GIF'inizin bir web tarayıcısında nasıl performans gösterdiğini kontrol etmenize olanak tanır. Neyse ki, yalnızca gelişmiş efektler ve çıkartmalarla videonuzu GIF'e dönüştürmek istiyorsanız, bu gelişmiş araçlar sizi rahatsız etmeyecektir.

Bu listedeki seçeneklerin aksine, Easy GIF Animator ücretli bir uygulamadır, ancak birkaç gün sonra sizi bir avuç özellikle sınırlayan bir deneme sürümü bulunmaktadır.

Giphy (Android ve iOS)

Uygulamayı başlattığınızda, bir GIF oluşturmak için Artı butonuna dokunmanız gerekiyor. Yeni bir fotoğraf / video çekebilir veya mevcut medyanızdan bir tane içe aktarabilirsiniz. Bir sonraki adımda, GIF’inizi oluşturabilir ve oluşturduğunuz GIF’in üzerine yazı yazabilir, filtre ve etiketler ekleyebilirsiniz.

Bir sonraki sayfada, herhangi bir platformda anında paylaşmak için GIF'i Giphy'ye yükleyebilir veya telefonunuzun yerel deposuna kaydedebilirsiniz.