Programsız Giflere Yazı Ekleme Nasıl Yapılır

GIF yazı yazma sitesi ile programsız ve ücretsiz hareketli bir görüntünün üzerine yazı eklemek ister misiniz? Sosyal medyanın yükselen içerik türlerinden GIF, sosyal medya platformlarını inanılmaz eğlenceli hale getiriyor. Siz de bu trende uyum sağlamak için kendi GIF'inizi oluşturabilirsiniz.

Daha önce sosyal medya platformlarında gezinirken sıkça denk gelinen eğlenceli GIF'lerin nasıl yapıldığını merak edenler için herhangi bir program kullanmadan videolardan GIF yapma adımlarını paylaşmıştık.

Bu makalede de daha önce paylaştığımız yöntemi kullanarak bir GIF'in üzerine nasıl yazı ekleyebileceğinizi sizlerle paylaşacağız. Üstelik bunun için ücret ödemenize ya da program indirmenize de gerek yok.

GIF Yazı Yazma / Ekleme Nasıl Yapılır?

İlk olarak GifnText'in sitesine girin.

Açılan sayfada GIF bağlantısını yapıştırın ya da bilgisayarınızdan GIF dosyası seçin.

GIF'in yüklenmesini bekleyin.

"End tour" seçeneğine basarak adımları geçin.

Sol üst köşeden "T" simgesine basın.

"New text 0" yerine istediğiniz yazıyı yazın.

Sol kısımdan yazı stilini düzenleyin.

Sayfanın sonuna gelin.

Eklediğiniz yazının hangi aralıkta görüneceğini belirleyin.

Space tuşuna basarak GIF'i oynatın.

Yazının çıkmasını istediğiniz bölümde space ile GIF'i oynatmayı durdurun.

"T" simgesine basın.

Yeni yazı yazın.

GIF yazı ekleme işlemi bittikten sonra "Generate GIF" butonuna tıklayın.

GIF yazı yazma adımları kısaca bu şekildedir. Şimdi bu adımları daha iyi anlaşılması için detaylı bir şekilde ele alalım.

İlk olarak GifnText'in sitesine girmemiz gerekiyor. Ücretsiz GIF düzenleme sitesine girdikten sonra bizi şöyle bir sayfa karşılayacaktır:

Dilerseniz "Enter a gif URL" kısmına GIF bağlantısını yapıştırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda GIF otomatik olarak yüklenecektir. Dilerseniz de aşağıdaki dosya yükleme kısmına bilgisayarınızdaki GIF dosyasını sürükleyip bırakabilirsiniz. Bunun haricinde alanın üzerine tıklayıp dosyayı seçebilirsiniz.

GIF yüklendikten sonra "End tour" seçeneğine basıp adımları hızlıca geçin. Yazı eklemeye hazır olduğunuzda sol üstteki "T" simgesine tıklayarak yeni bir yazı oluşturun.

Yazının üzerine çift tıklayın ve yazınızı dilediğiniz gibi düzenleyin. Yazınızı ekledikten sonra sol kısımdan yazı stilini dilediğiniz gibi özelleştirin.

Sayfayı aşağı kaydırın ve zamanlama kısmına gelin.

Kırmızı ile gösterilen kısımlardan tutarak yazının nerede görüneceğini, nerede yok olacağını belirleyin. Space tuşuna basarak GIF'i oynatabilirsiniz. Tekrar space tuşuna bastığınızda ise GIF durur. Sol üstten "T" simgesine tıklayarak yeni bir yazı oluşturabilir ya da "Generate GIF" diyerek GIF'inizi oluşturabilirsiniz.

GIF dosyasının boyutuna bağlı olarak oluşturma süreci biraz uzun sürebilir. Bu sürede sabırla beklemeniz gerekiyor.

"Copy GIF URL" butonuna tıklayarak oluşturulan GIF'i görüntüleyebilir, "Download GIF" butonuna tıklayarak GIF'i bilgisayarınıza indirebilirsiniz.