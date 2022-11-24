Program Kullanmadan Videolardan GIF Yapma

Her geçen gün sosyal medya sitelerinde ve çeşitli internet sitelerinde .gif formatında ilginç animasyonlar karşımıza çıkıyor. Bu GIF animasyonları sayesinde okuduğumuz yazılar daha eğlenceli hale geliyor. Özellikle yorumlara eklediğimiz GIF'lerle daha mizahi bir şekilde tartışmalara katkıda bulunabiliyoruz. Peki bu GIF'ler nasıl oluşuyor?

GIF'ler gökten yağmadıklarına göre onları biz oluşturuyoruz. GIF'leri oluşturmanın da farklı yöntemleri mevcut. Klasik yöntem bu iş için kullanabileceğiniz bir GIF oluşturma programı bulmak ve bu programla resimlerinizi birleştirerek veya videolarınızı kırparak GIF'ler oluşturmak.

Ancak videolardan GIF yapmak için program kullanmanıza gerek yok. Peki, videolardan program kullanmadan GIF nasıl yapılır? Gelin, birlikte bakalım.

Program Gerekmeden Videolardan GIF Nasıl Yapılır?

İlk olarak video'dan GIF yapmak için Canva sitesine gidin.

sitesine gidin. Özel boyut seçeneğine tıklayın.

GIF boyutunuzu ayarlayın.

Sol tarafdaki "Yüklemeler" kısmından GIF yapmak istediğiniz video'yu yükleyin.

Sürekle bırak ile dosyayı ilgili alana yapıştırın.

Paylaş seçeneğine tıklayın.

Açılan pencereden indir seçeneğine tıklayın.

Dosya türünü GIF olarak seçin.

İndir seçeneğine tıklayın.

Bir süre bekleyin. (Video boyutu ve internet hızınıza göre değişiklik gösterecektir.)

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları sırasıyla uyguladıktan sonra video'lardan GIF yapma işleminiz tamamlanmış olacaktır.

GIF hayatımıza ilk kez 20. yüzyılda girmişti. Grafik değiştirme biçimi anlamına gelen GIF'in İngilizce açılımı ise Graphics Interchange Formatin'dir. GIF'in mucidi birçok insanın hayatına dokunmuştur. Steve Wilhite, internet dünyasına yeni bir format katmış ve birçok kişinin kalbini çalmıştır. Kendisi 74 yaşında hayata gözlerini yummuş olsa da birçok insanın kullandığı bir format yaratmıştır.

Fotoğraflardan GIF Nasıl Yapılır?

İlk olarak GIF yapma sitesine gidin.

gidin. Daha sonra "Dosya seç" simgesine tıklayın.

GIF yapmak istediğiniz fotoğrafı seçin.

GIF süresi gibi ayarları aşağıdaki bölümlerden seçin.

Dönüştürmeye başla seçeneğine tıklayın.

Daha sonra indir seçeneğini seçin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımlar ile fotoğraflarınızdan GIF yapabilirsiniz.

Bu içeriğimizde video ve fotoğraflardan program kullanmadan nasıl GIF yapılır? Öğrenmiş olduk. Peki, sizler GIF yaparken hangi siteleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. YouTube'dan playlist nasıl indirilir? Meraklıları yazımıza göz atabilir.