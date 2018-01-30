Instagram’da GIF paylaşma hikayelerle sınırlı olsa da yakında gelecektir. Ancak Instagram’a GIF atmak için güncellemeyi beklemeniz gerekmiyor. Bu blog yazımızda “Instagram’da GIF nasıl yapılır?”, “Instagram’a GIF nasıl yüklenir?” “Instagram’da nasıl GIF paylaşılır?” gibi Instagram’da GIF paylaşımına yönelik sorulan soruları yanıtlıyoruz.

Instagram GIF Destekliyor mu?

Instagram’da GIF paylaşımı şu an için Instagram Hikayeler (Instagram Stories) ile sınırlı. Instagram hikayeler gönderinizi GIF çıkartmaları (GIF stickers) renklendirmek için paylaşım ekranında GIF’e dokunuyor, ardından GIPHY’nin geniş hareketli GİF arşivinden seçim yapıp paylaşıyorsunuz. Sıklıkla güncellenen uygulamaya ilerleyen zamanlarda GIF görsel paylaşımı da gelecektir. O zamana dek Instagram'da GIF paylaşmayı isteyen kullanıcılar için bir rehber yazı hazırlayalım dedik. Instagram’a GIF nasıl yüklenir?, Instagram’da GIF nasıl paylaşılır? gibi Instagram’da GIF paylaşımına ilişkin soruların yanıtı niteliğinde olacak bu yazı. Lafı fazla uzatmadan Instagram’a GIF eklemenin yolundan bahsetmeye geçiyoruz.

Instagram'a GIF Nasıl Konulur?

Instagram’da GIF yapma, GIF indirme henüz mümkün olmadığından öncelikle Instagram GIF programı/uygulaması edinmeniz gerekiyor. Hem iOS hem de Android tarafında onlarca Instagram için GIF dönüştürücü uygulama mevcut. iPhone kulanıyorsanız GIFConvert.er, Android telefon kullanıcısıysanız GIF to Video uygulamasını tercih edebilirsiniz. Bu uygulamalarla galerinizdeki GIF’leri Instagram’da paylaşmak üzere video formatına hızlıca dönüştürebilirsiniz. Dilerseniz hiç uygulama indirmekle uğraşmayıp online dönüştürücülerden birini kullanabilirsiniz. CloudConvert gibi GIF’ten MP4 formatına çeviren çok sayıda web servisi bulunmakta. Üçüncü bir seçenek olarak GPHY var. Telefonunuzun galerisinde paylaşacak bir GIF bulamadığınızda GPHY’nin geniş arşivinden faydalanabilirsiniz. Android ve iOS tarafından ücretsiz indirilebilir olan GIPHY uygulamasında Instagram paylaşımı dahili olarak bulunmakta.

Instagram'da GIF Nasıl Paylaşılır?

Telefonunuzdaki GIF’leri video formatında ayarladığınıza göre Instagram’da paylaşma sırası geldi. Bu adımlar bilindik ancak Instagram’da sadece fotoğraf paylaşımı yapanlar için hatırlatmak gerekirse:

Instagram ana ekranında + butonuna dokunup galeriden/film rulosundan paylaşacağınız videoyu seçiyorsunuz.

Sonraki adımda filtre uygulayıp uygulamamak size kalmış.

Videonun belli bir bölümünü paylaşmak istiyorsanız Kesme aracına dokunuyorsunuz. Kaydırıcı ile videonun bitiş noktasını ayarlıyorsunuz.

Profilinizde ve takipçilerinizin akışında görünecek sabit görüntüyü seçiyorsunuz.

Başlık ekleyip Paylaş’a dokunuyorsunuz.

GIPHY (@giphy)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 23, 2018 at 8:55öö PST )

Instagram’a doğrudan GIF yüklemek mümkün olmadığından öncelikle dönüştürme işlemi yapmanız gerekiyor. Bu zahmetli geldiyse Boomerang’ı kullanabilirsiniz. Instagram’ın kendi uygulaması Boomerang ile GIF gibi tekrarlayan harika görseller elde edebilirsiniz.