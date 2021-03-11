Girl Genius!, zeka testine sokan, tekrarlamayan akıl dolu bulmacalar içeren bir mobil oyun. Lion Studios’a ait olan oyunda ipuçlarını bulup bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Beyin çalıştıran, zeka gerektiren bulmaca oyunlarını seviyorsanız, Girl Genius!’ı oynamanızı isterim. Girl Genius!, App Store’da da ücretsiz ve hem iPhone hem de iPad’de internetsiz oynanabiliyor.

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En iyi kadın casuslardan biri misiniz? İpuçlarını bulup tüm bulmacaları çözmekte iyi misiniz? Öyleyse bu oyunu oynamalısınız. Sadece zekilerin çözebildiği, en son bölüme kadar gelebileceği bölümler sizi bekliyor. Her seviye çözmek için IQ’nuzu ve zekanızı kullanmanızı isteyen bir senaryo sunar. Bu bağımlılık yaratan ve eğlenceli oyunda daha sonra neler olacağını bulmaya çalışırken duraksız eğleneceksiniz. Eğlenceli meydan okumaları doğru bir şekilde çözün ve imkansız denilen görevleri tamamlayın.