Problem çözmede ne kadar iyisiniz? Girl Genius! Harika bir zeka testi oyunu
Girl Genius!, zeka testine sokan, tekrarlamayan akıl dolu bulmacalar içeren bir mobil oyun. Lion Studios’a ait olan oyunda ipuçlarını bulup bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Beyin çalıştıran, zeka gerektiren bulmaca oyunlarını seviyorsanız, Girl Genius!’ı oynamanızı isterim. Girl Genius!, App Store’da da ücretsiz ve hem iPhone hem de iPad’de internetsiz oynanabiliyor.
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En iyi kadın casuslardan biri misiniz? İpuçlarını bulup tüm bulmacaları çözmekte iyi misiniz? Öyleyse bu oyunu oynamalısınız. Sadece zekilerin çözebildiği, en son bölüme kadar gelebileceği bölümler sizi bekliyor. Her seviye çözmek için IQ’nuzu ve zekanızı kullanmanızı isteyen bir senaryo sunar. Bu bağımlılık yaratan ve eğlenceli oyunda daha sonra neler olacağını bulmaya çalışırken duraksız eğleneceksiniz. Eğlenceli meydan okumaları doğru bir şekilde çözün ve imkansız denilen görevleri tamamlayın.
- Her bölümde beklenmedik tuzak sorular var; İlerlemek için çok düşünmelisiniz, doğru cevapları bulmak kolay değil. Çok kolay yanlış cevap verebilirsiniz. Dikkat edin!
- Oynanabilecek bir sürü seviye; Her seviye benzersiz. Kötülere yakalanmadan çözmeniz gereken pek çok farklı meydan okuma var.
- Herkes için eğlenceli vakit: Girl Genius’ı her yaştan kişi oynayabilir. Kafanızın karışacağı bölümler olacak; arkadaşlarınız ve ailenizden yardım isteyebilirsiniz. Bu karmaşık bulmacaları çözmek için ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyin.
- Basit ve bağımlılık yapan oyun: Başladıktan sonra bırakamayacak, bulmacaları çözmekten vazgeçemeyeceksiniz.
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