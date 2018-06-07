Eğlenceli yapısı ve farklı dünyasıyla dikkat çekmeyi başaran oyunun oynaması bir hayli kolay. Yalnızca sağ, sol yaparak hareket ettirdiğiniz aracınızı benzin bitene kadar götürebilir misiniz?. Ayrıca engellerden kaçarak daha ileriye gidin ve neon şehrinin heyecan verici yolculuğuna katılın.

Müzik ve sonsuz koşu karışımda bir oyun olan Glow Wheels'te yolunuza çıkan engelleri geçin, puanları toplayın rekor puanı geçmeye çalışın. Aynı zamanda benzininize dikkat ederek ilerlemelisiniz çünkü benzin bitene kadar yapacağınız yolculukta engellerden kaçmalı, puan toplamalı ve diğer oyuncuların rekorlarını geçeceksiniz.

Müziğin ritmine göre hareketlenen oyunda onlarca farklı türde müzik yer alıyorken eğlencenin de had safhada olduğunu belirtmek gerekiyor. Hadi bu sonsuz koşu oyununu indirin ve puanları toplamaya başlayın!

Glow Wheels Özellikleri