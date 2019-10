Granny: Chapter Two indirip oynayabileceğiniz en iyi mobil korku oyunu. Android ve iOS platformunda indirme rekoru kıran korku oyunu Granny’nin ikinci bölümü Granny: Chapter Two adıyla yayınlandı ve de ücretsiz! Granny’nin devamı niteliğinde hazırlanan Granny: Chapter Two’da da şeytani büyükanne ve büyükbabadan kaçma mücadelesi veriyorsunuz ancak bu sefer kaçmak çok zor! Birçok hatanın da giderildiği yeni Granny korku oyununu gece vakti tek başınıza ve kulaklıklarınızı takarak oynamanızı tavsiye ederim.

Korku türünü sevenlerin favori mobil oyunlarından Granny’nin ikinci bölümü Granny: Chapter Two olarak indirilmeye açıldı. Ruhları kötü güçler tarafından ele geçirilmiş iki karakter olan Granny ve Grandpa’nın kilitli tuttuğu evden kaçmaya çalışıyorsunuz yalnız çok sessiz ve dikkatli olmalısınız. Granny, her zamanki gibi her şeyi duyuyor. Grandpa çok iyi duymuyor ama onunla karşılaştığınızda hayatta kalmanız pek mümkün değil. Kaçarken yere bir şey düşürür ses yaparsanız dolaplara saklanın veya yatak altlarına girin. Aksi halde hayatta kalma şansınız yok! Bu arada 5 gün içinde evi terk etmeniz gerekiyor.