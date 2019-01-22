Grass Cut, mobil platforma çıkardıkları her oyun kısa sürede indirme rekoru kıran Voodoo’nun yeni oyunu. Popüler geliştiricinin ilk olarak iOS platformuna çıkardığı (belki de iOS özel kalacak) arcade oyununda çimleri biçerek vakit geçiriyorsunuz. Tek dokunuş kontrol sistemi ve internet gerektirmemesiyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz, zaman geçirmek için birebir.

Basit, minimalist görsellerle süslenen çim biçme - kesme oyunu Grass Cut’da büyük kesicilerle olabildiğince çabuk kesim işlemini yapıyor, dört tarafı denizle çevrili yeşillikli alanların diğer deyişle adaların göze çok daha hoş görünmesini sağlıyorsunuz. Seviye atladıkça çimleri biçmek, şekle sokmak zorlaşıyor. Tüm alanı temizlemek bölümü geçmek için yeterli lakin aralarda çıkan elmasları toplamayı başarırsanız puanınızı katlıyorsunuz.