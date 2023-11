Video Oyunlarının Kısa Tarihi: Günümüz Oyunları Hangi Oyunlardan Esinlenilmiş?

Video oyun endüstrisi korkunç bir hızla büyümeye devam ediyor. Her sene yüzlerce oyun çıkıyor ve bu oyunlar başka yapımlardan ilham alınarak yapılıyor. Gelin sizinle video oyunlarının kısa tarihine bir bakalım. Günümüz oyunları hangi oyunlardan esinlenmiş ve zaman içerisinde gelişip değişerek bu günlere ulaşmış.

Diablo 1

Hack & Slash ve aksiyon RPG türünün tartışmasız en büyük isimlerinden biri olan Diablo ilk oyunu ile oyun dünyasına bomba gibi düşmüştü. Aşırı karanlık yapısı, daha önce eşi benzeri görülmemiş oynanışıyla Diablo oyun tarihinin en ikonik yapımlarından bir tanesi.

Yapımcı Blizzard 1996 yılında Diablo 1’i piyasaya sürdüğünde gerçekten büyük bir etki yaratmıştı. Öyle ki bugün günümüzde oynadığımız pek çok izometrik RPG’nin atası Diablo’dur. Pek çok firma, Diablo’nun sahip olduğu tahta oturmak için yıllar boyunca mücadele etti.

En son çıkan Diablo 4 ile yine büyük bir sıçrama yaşandı. Çeyrek asırdan fazla bir süredir oyun dünyasında olan Diablo; Path of Exile, Torchlight, Grim Dawn, Titan Quest gibi pek çok oyuna da ilham kaynağı olmuştur.

Warcraft

Warcraft’a değinmeden bu yazıyı tamamlamamız imkansız olacaktır. Zira Warcraft tek bir türe değil, üç farklı oyun türüne yön vermiş bir markadır.

Warcraft: Orcs & Humans bir RTS (gerçek zamanlı strateji) oyunudur ve 1994 yılında ilk kez çıkış yapmıştır. Elbette Warcraft’tan önce de pek çok RTS oyunu piyasada yerini aldı ancak hiçbiri Warcraft’ın yaptığı etkiyi yapamadı. Hem isim hem de dünya yapısı olarak Warhammer masaüstü oyunlarından epey etkilenen Warcraft: Orcs & Humans, büyük beğeni topladı.

Warcraft: Orcs & Humans’ın başarısından sonra pek çok RTS oyunu o dönem çıkış yaptı. Farklı tarzlardaki RTS oyunları kendi oyuncu kitlesini oluşturdu ve bu güne kadar geldiler. Hal böyle olduğundan Warcraft markası RTS türünün atasıdır diyebiliriz. İlk RTS oyunu olmasa bile en büyük etkiyi yapan oyun olduğu için Warcraft’ın RTS türü için önemini inkar edemeyiz.

İkinci ve üçüncü oyunu ile çıtayı sürekli yükselten Warcraft serisi benzersiz bir hikayeye ve dünyaya sahip oldu. Warcraft’ın dünyası o kadar büyüdü ve genişledi ki hikayeyi devam ettirmek için ayrı bir “Warcraft dünyası” oluşturulmaya karar verildi. Ve World of Warcraft böyle doğdu.

MMORPG oyunları içerisindeki şüphesiz en büyük marka olan World of Warcraft, RTS türüne yön verirken aynı zamanda MMORPG türünün de lideri oldu. World of Warcraft’tan önceki hiçbir MMORPG böylesine büyük bir infial yaratmamıştı. World of Warcraft sadece bir oyun değil, küresel bir fenomen haline gelmişti.

World of Warcraft’ın popüleritesi uzun yıllar boyunca artsa da 2002 yılında çıkan Warcraft III: Reign of Chaos oyun dünyasını değiştirecek bir oyuna gebeydi. Warcraft III, içerisinde pek çok oyun modu ve harita bulunduruyordu. Oyuncular tarafından yaratılan bu oyun modları en az oyunun kendisi kadar popüler olmuştu.

Defense of the Ancients isimli bu harita o kadar popüler olmuştu ki artık oyuncular Warcraft III’ün kendisini oynamak yerine bu oyunu oynamak için bilgisayarlarına Warcraft III yüklüyordu. Defense of the Ancients isimli bu harita daha sonra başlı başına bir oyun olacaktı ve DotA adını alacaktı.

Evet, DotA aslında bir Warcraft III haritasıydı. Kendi içerisinde o kadar kompleks bir oyundu ki ayrı bir oyun olarak oynanacak kadar derinlikliydi. DotA’nın yükselişi ile beraber League of Legends ve Heroes of Newerth gibi pek çok oyun çıktı. Sonra bu tarz oyunlar MOBA olarak anılmaya başlandı.

Evet, sadece Warcraft markası RTS, MMORPG ve MOBA türüne böyle bir etki yapmıştı. Şu an bu üç türdeki oyunlardan birini oynuyorsanız Warcraft sayesinde o oyun var olmuştur diyebiliriz. Warcraft oyun tarihi için oldukça önemli bir marka.

Tomb Raider

Arkadan görünümlü, 3 boyutlu macera oyunlarını popülerleştiren ve uzun bir süre bu türün en iyilerinden olan Tomb Raider ilk kez 1996'da yayınlanmıştı. O dönem için devrimsel bir oyun olan Tomb Raider kadın ana karaktere sahip olmasıyla ve benzersiz mekanikleri ile oyuncuların aklını başından almıştı.

2013 yılında rebootlanan ve güncel mekanikler ile tekrar hayatımıza giren bu markanın pek çok oyunu bulunmaktadır. TPS ve macera oyunları için Tomb Raider son derece önemli bir yapımdır.

Resident Evil

Korku ve hayatta kalma türünün en iyi örneklerinden biri olan Resident Evil, günümüzde artık eski oyunlarının remake versiyonlarını yeniden piyasaya sürmesiyle bilinen bir marka.

Zamanında o kadar iyi oyunlar çıkartmışlar ki remake versiyonları bugün bile insanları heyecanlandırmaya yetiyor. İlk Resident Evil oyunu 1996 yılında çıkmıştı. Korkuyu iliklerimize kadar hissettiğimiz bu oyun çok beğenildi. İkinci ve üçüncü oyunlar da ilk oyunun izinden gitti.

Üstten görünümlü korku oyunlarına ilham olan Resident Evil markası 4. oyunda tarz değiştirerek TPS bakış açısına geçti. O zamana kadar TPS pek çok oyun vardı ancak hiçbiri Resident Evil 4 kadar iyi değildi. Hem korku oyunlarına hem üstten görünümlü oyunlara hem de TPS türüne yön vermiş olan Resident Evil markası kesinlikle bu yazıda anılması gereken bir seri.

İlk 4 oyununun remastered ve remake versiyonları ile yeniden yapım oyunların da bize nasıl yapılması gerektiğini gösteren geliştici CAPCOM’u alkışlamak gerek. Günümüzde pek çok özensiz yeniden yapım oyunları görüyoruz. Resident Evil’ın her bir yeniden yapım oyunu ise o yıla damgasını vuruyor.

Wolfenstein 3D

Hiç şüphesiz ki FPS janrının atası Wolfenstein’dır. Doom, Hexen, Duke Nukem 3D, Unreal Tournament, Quake gibi pek çok FPS oyununa ilham olan Wolfenstein bu türün en büyük öncüsüdür. Daha sonrasında Call of Duty, Battlefield ve Far Cry gibi oyunlara da ilham kaynağı olan Wolfenstein 3D’nin FPS oyunlarına yaptığı etkiyi başka hiçbir oyun hiçbir türe yapmamıştır desek yanılmayız herhalde.

Grand Theft Auto 1

Günümüzde her firma açık dünya oyunu yapmak istiyor. Peki günümüzde açık dünya oyunlarını yapan en iyi firma hangisi? Tabii ki Rockstar! İlk Grand Theft Auto oyunu şimdiki GTA oyunlarından epey farklıydı tabii ki. Tam tepeden gördüğümüz GTA üçüncü oyun ile beraber 3 boyutlu bir hal aldı.

O günden beridir açık dünya oyunlarına yön vermiş olan GTA markası bugün hala oyun dünyasının en çok kazandıran isimlerinden bir tanesidir. Hele ki GTA 5 ile global bir fenomen haline gelen bu markanın oyun dünyasına olan etkisini ölçmek bile zordur.

Eğer ki günümüzde açık dünya oyunları bu kadar popülerse ve hala GTA 6 haberlerine bu kadar çok ilgi alaka varsa bunun sebebi Grand Theft Auto’nun çok iyi bir oyun olmasıdır. Açık dünya oyunlarının tamamına ilham kaynağı olan Grand Theft Auto markası günümüzün en kıymetli fikri mülklerinden bir tanesidir.

The Elder Scrolls: Arena

RPG’lerin atası da The Elder Scrolls’dur desek yanılmayız herhalde değil mi? The Elder Scrolls: Arena ile birlikte eşsiz bir hikayeye ve rol yapma imkanına kavuşmuştuk. İkinci oyun Daggerfall ile beraber çıtayı yükselten The Elder Scrolls markası Morrowind ile gerçek anlamda 3 boyutlu bir RPG oyununu bizlere sunmuştu.

4. oyun olan Oblivion ise grafiksel anlamda büyük bir sıçrama yapmıştı. Son oyun olan Skyrim ise oyun dünyasına adını altın harflerle yazdırdı ve çıktığı günden bu güne her yıl adından söz ettirmeyi başardı.

The Elder Scrolls markası RPG türü için büyük önem arz ediyor. Bugün RPG’lere ilgi alaka bu kadar fazlaysa bunun bir sebebi de The Elder Scrolls serisidir. Aksiyon ve rol yapma tecrübesini bir arada bulunduran her oyun The Elder Scrolls’tan etkilenmiştir desek haksız olmayız herhalde.

Lucas Arts Macera Oyunları

Günümüzde artık bu tarz macera oyunlarının sayısı epey az olsa da 90’lı yıllarda bu tarz oyunlar oyuncuları büyülüyordu. Monkey Island, Full Throttle ve Grim Fandango gibi oyunlar Point & Click türünün en önemli isimleriydi. Günümüzde yapılan Point & Click oyunlarının neredeyse tamamı Lucas Arts macera oyunlarından izler taşıyor.

Keyifli diyalogları, zorlu bulmacaları, benzersiz hikayeleri ve görselliği ile 90'lı yıllara damgasını vuran bu oyunlar Point & Click türü için son derece önemlidir.

