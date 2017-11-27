GRID Autosport, Codemasters’ın AAA kalitesinde araba yarışı oyunu. İlk olarak iOS platformuna çıkış yapan, belli iPhone ve iPad modellerinde oynanabilir yarış oyununun grafikleri de oynanışı da üst seviyede. Telefon veya tabletinizde indirip oynayabileceğiniz konsol kalitesinde bir yarış oyunu arıyorsanız şiddetle tavsiye ederim.

Codemasters’ın profesyonel yarış oyuncularına özel hazırladığı yeni araba oyununu ilk gördüğümde direkt “çok pahalı” demiştim. Lakin oyuna geçtiğimde neden ücretli olduğunu anladım. Grafik yönünden tartışmasız mobildeki en iyi araba yarışı oyunu. Araba modellemelerinden pistlerin detaylarına her şey mükemmel. İlk defa konsol kalitesinde grafiklerle karşılaştığım yarış oyununda 100 araba ve 100 pist yer alıyor. Güzel tarafı; oyunu bir kere satın aldığınızda yeni gelecek araba ve pistleri ücretsiz sunuluyor.

GRID Autosport Özellikleri: