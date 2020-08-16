HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) uygulaması, hayvanların yanı sıra çevre ve doğaya zarar verenleri anında şikayet edebileceğiniz bir mobil uygulama. HAYDİ uygulaması ile çevreye, doğaya özellikle de hayvanlara eziyet edenlerin son bulmasını umut ediyoruz. Hemen HAYDİ mobil uygulamasını iPhone’unuza indirin, çevrede gördüklerinize sessiz kalmayın, anında yetkililere bildirin, gereken yapılsın!

T.C. İşleri Bakanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması, vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı bir şekilde ihbar edebilmesi için EGM Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca ortak yürütülen çalışma neticesinde hizmete giren bir uygulama. Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kadınların ve çocukların maruk kaldığı kötü eylemleri biraz olsun engellemek adına sunulan Kadın Destek uygulaması (KADES) gibi akıllı telefonlara (iOS ve Android) ücretsiz indirilebiliyor. Kullanıcılar kimlik numaraları, doğum yılları ve telefon numaralarını (onay kodu gönderiliyor) girerek kayıt oluyor. Bildir butonuna tıklayarak çevre/doğa ve hayvanlara ilişkin ihbar arasında seçim yapıyor, detayı belirtip fotoğraf da ekleyerek ihbarı oluşturuyor.

Haydi uygulaması üzerinden hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç/susuz bırakma, kötü davranma, yük yükleme, zararlı yiyecek/içecek verme, çevre kirliliğinden dolayı hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesi, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma gibi adli veya idari işlem yapılmasını gerektiren konularda kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunabiliyor.