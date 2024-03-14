Facebook İzleme Geçmişi Nedir ve Nasıl Silinir?

Sosyal medyada video içerikleri büyük bir hızla tüketiliyor. Instagram, TikTok gibi uygulamaların yanı sıra Facebook’ta da videolar aktif bir kitle tarafından izleniyor. Kullanıcılar bazen önceden izlemiş oldukları Facebook videolarına tekrar erişmek istiyor.

Bazen de video izleme geçmişini temizlemeniz gerekiyor. Böyle anlarda Facebook izleme geçmişi nedir?’ Nerede bulunur? Soruları gündeme geliyor.

Sizin için Faacebook’ta önceden izlediğiniz videoları görüntüleyebileceğiniz izleme geçmişi menüsünün nerede olduğunu ve bu videoların nasıl silineceğini anlatan bir rehber hazırladık. İşte, Facebook izleme geçmişi hakkında bilmeniz gerekenler!

Facebook İzleme Geçmişi Nedir?

Facebook’ta önceden izlediğiniz videoların saklandığı bölüm ‘izleme geçmişi’ olarak adlandırılıyor. Beğendiğiniz videoların depolandığı bir koleksiyon sayfası olarak düşünebilirsiniz.

Burada geçmiş deneyimlerinizi tekrarlama ve eski videoları temizleme imkânınız mevcut. Facebook, hem masaüstünde hem de mobilde kullanılabilen bir uygulama olduğu için her ikisinde de izleme geçmişinin nerede olduğunu ve nasıl düzenleneceğini detaylı bir şekilde anlatıyoruz.

Mobilde Facebook İzleme Geçmişi Nasıl Silinir?

Uygulamayı tablet veya cep telefonunuzda kullanıyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek önceden izlediğiniz videolara ilişkin tutulan kayıtları silebilirsiniz:

Facebook uygulamasını açın.

Hesabınızla giriş yapın.

Alt alta üç çizgi şeklindeki butona tıklayın.

‘Ayarlar ve Gizlilik’ menüsüne girin.

‘Ayarlar’ sekmesine geçin.

Sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda ‘Bilgilerin’ başlığı altında ‘hareketler dökümü’ seçeneğini göreceksiniz.

Hareketler dökümüne girin.

Burada sayfanın üst kısımlarında mavi yazı ile yazılmış bazı örnek başlıklar bulunuyor.

Bu başlıkları parmağınızla sağa sola kaydırdığınızda farklı alternatifler karşınıza çıkıyor.

Eğer ‘izleme geçmişi’ seçeneğini gördüyseniz direkt bu seçeneğe tıklayabilirsiniz.

Karşınıza bu ibare çıkmadıysa ‘Filtreler ve kategoriler’ seçeneğine tıklayın.

Kayıtlı işlemler ve diğer hareketler başlığını seçip ‘İzlediğiniz Videolar’a dokunun.

Karşınıza son zamanlarda izlemiş olduğunuz videolara ait bir liste çıkacak.

Bu listedeki her videonun sağ tarafında bulunan üç nokta şeklindeki butona tıklayıp ‘sil’ diyebilirsiniz.

Böylece Facebook izleme geçmişi silme işlemini başarıyla tamamlayabilirsiniz.

Bilgisayarda Facebook İzleme Geçmişi Nasıl Silinir?

Facebook masaüstü kullanıcısıysanız tıpkı mobilde olduğu gibi birkaç basit adımda Facebook izleme geçmişi silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte, yapmanız gerekenler:

Masaüstünde Facebook uygulamasını açın.

Uygulama kullanmıyorsanız tarayıcıdan da Facebook’u açabilirsiniz.

Hesabınıza giriş yapın.

Sol üst kısımda bulunan profil resminize tıklayarak kendi profilinize ulaşın.

Üç nokta şeklindeki butona tıklayıp Hareketler Dökümü’nü seçin.

Kayıtlı işlemler ve diğer hareketler seçeneğine dokunun.

Burada ‘Videolar’ seçimini yapın.

Sağ kısımda Facebook izleme geçmişiniz sıralanacaktır.

Dilerseniz tek tek istediğiniz videoları silebilirsiniz ya da sağ üst kısımda bulunan ‘Video İzleme Geçmişini Temizle’ seçeneğine dokunabilirsiniz.

Bu aşamada açılan pencereden onay vermeniz yeterli olacaktır.

Facebook ile ilgili aklınıza takılan başka sorular var mı? Nasıl yapıldığını merak ettiğiniz konuları yorumlara yazmayı unutmayın!