Palworld Anubis Nerede Bulunur? Nasıl Yakalanır?

Palworld’de 100’den fazla Pal var ve pek çoğu biraz işlevsiz. Hem yanınızda savaştırmak için hem de base’inizde iş yaptırmak için pek çok seçeneğiniz var ancak bir tane Pal var ki tam bir İsveç çakısı gibi. O da Anubis. Palworld’de Anubis nerede bulunur, nasıl yakalanır merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Haydi Palworld’de Anubis nasıl yakalanır öğrenelim.

Palworld Anubis Nerede Bulunur?

Oyunda bir Pal’ı elde etmenin temelde üç yolu var. Birincisi, tahmin edebileceğiniz üzere direkt olarak gidip Pal Sphare ile yakalamak. İkincisi breeding, üçüncüsü ise satın almak. Genellikle istediğiniz Pal’ları satın alma şansınız çok düşüktür çünkü oyunda 100’den fazla Pal bulunuyor. Satıcılardaki Pal’lar rastgele geldiği için istediğinizi almanız epey zor.

Bu nedenle biz de ilk iki yönteme odaklanabiliriz. Yukarıda Anubis’in haritadaki yeri işaretlenmiştir. Koordinat olarak da ( -132, -91 ) civarında gezinir. Kendi devasa heykelinin çevresinde dolaşır. Heykeli görmemeniz neredeyse olanaksızdır. İlgili konuma giderek Anubis’i rahatlıkla bulabilirsiniz.

Palworld Anubis Nasıl Yakalanır?

Anubis çok güçlü bir Pal’dır. Yakalamak için de son seviye olan Legendary Sphere’e ihtiyacınız vardır. Ultra Sphere ile Anubis’i yakalamanız çok zordur. Daha düşük seviyedeki Sphere’leri denemeyin bile. Eğer Anubis’i bu şekilde elde edecekseniz oyunun sonlarına doğru gelmiş olmanız lazım.

Fakat üzülmeyin. Oyunun çok daha erken aşamalarında Anubis elde etmenin de yolu var. Bu da tabii ki breeding ile mümkün. Palworld oyuncuları için oldukça faydalı bir site olan breeding calculator’ü ziyaret ederek Anubis için hangi iki Pal’ı çiftleştirmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Anubis genellikle yüksek seviyeli Pal’ları çiftleştirilerek elde edilen bir yaratık olsa da Penking-Bushi eşleştirmesi gibi kombinasyonlarla da Anubis elde edebilirsiniz.

Eğer tecrübeli bir oyuncuysanız ve bir an önce Anubis’e kavuşmak istiyorsanız breeding en iyi yöntem. Breeding calculator’ü kontrol edin ve ulaşabileceğiniz iki Pal’ı seçerek bir an önce Anubis’e sahip olmaya çalışın. Handiwork 4, Mining 3, Transporting 2 özelliklerine sahip bir Pal’ı oyunun erken aşamalarında üretirseniz çok avantajlı olursunuz.

Palworld’de Anubis nerede bulunur, nasıl yakalanır gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Anubis yakalayabildiğiniz mi? Favori Pal’ınız nedir? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.