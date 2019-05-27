1 milyondan fazla oyuncu tarafından Android ve İOS platformunda oynanan Hello Kitty Friends başarılı grafikler çizmeye devam ediyor. Mobil bulmaca oyunları arasında oldukça popüler olan yapım ücretsiz olarak oynanıyor.

Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan Hello Kitty Friends oyunculara eğlenceli bir oynanış sunmaya devam ediyor. Aksiyondan ve gerilimden uzak bir oynanış ile kısa sürede 1 milyon oyuncu barajını geride bırakan yapım şu sıralar ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Kaliteli grafiklerin ve renkli bir oynanışın yer aldığı yapımda oyuncular oldukça basit bir oynanış ile karşılaşacak ve eğlenceli anlar geçirecekler. Candy Crush tarzında bir balon patlatma oyunu olarak da ifade edilebilen yapımda oyuncular aynı türdeki kedicikleri ve diğer hayvanları yok etmeye çalışacaklar. Hem alt alta hem de üst üste getirerek hayvanları yok edecek ve bir sonraki bölüme geçmeye çalışacağız.

Oyun içerisinde kolaydan zora doğru ilerleyecek ve ilerledikçe de daha zor bulmacalar ile karşı karşıya kalacağız. Yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.