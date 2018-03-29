Heroes of Rings: Dragons War, iOS tarafında artırılmış gerçeklik desteğiyle gelen, sıra tabanlı oynanış sunan rpg oyunu. Karakterleri toplayıp savaşmaya dayalı hızlı tempolu oyunları sevenlerin kaçırmaması gerektiğini düşündüğüm yapım, iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir.

Artırılmış gerçeklik destekli olduğundan ARKit ile uyumlu iPhone / iPad cihazlarda oynamanızı tavsiye edeceğim rol yapma oyununda sihirli yüzüklerden güç alan kahramanları yönetiyorsunuz. Nasıl yaratıldıklarını bilmediğimiz, dünyanın kaderini ellerinde tuttuklarından son derece önemli varlıkların şeytani güçlerle olan savaşında yardımcı rolünü üstlenen kahramanlardan bahsediyorum. İnsan, hayvan, yaratık gibi farklı türlerde karşımıza çıkan ilginç görünümlü kahramanları savaştıkça topluyor, yüzüklerini birleştirerek güçlerini artırabiliyorsunuz.

Heroes of Rings: Dragons War Özellikleri: