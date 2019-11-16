Aksiyon dolu strateji savaşlarına katılarak hünerlerinizi sergileyebileceğiniz ve rakiplerinizi mağlup ederek gücünüzü herkese kanıtlayabileceğiniz Heroic - Magic Duel, Android ve İOS sürümleri sayesinden farklı platformlardan oyuncuların kolaylıkla ulaşabileceği eğlenceli bir oyunudur.

Kaliteli grafikleri ve nefes kesen savaş sahneleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, çeşitli özel güçlerle ve ölümcül silahlarla donatılmış farklı karakterlerden yararlanarak düşman birliklerini yok etmek ve dev canavarlarla mücadele etmektir. Kendi savaş stratejinizi geliştirerek rakiplerinizi yenebilir ve ganimet toplayarak seviye atlayabilirsiniz.

Bu sayede yeni karakterlerin ve savaş malzemelerinin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca karakterleri özelleştirerek istediğiniz özellikleri ve silahları ekleyebilirsiniz. Aksiyon dolu PvP savaşlarına katılabileceğiniz bağımlılık yapıcı sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden farklı görünüme ve ilginç özelliklere sahip birçok savaş kahramanı bulunmaktadır. Ayrıca sayısız savaş aleti ve teçhizatı yer almaktadır. Strateji oyunları kategorisinden kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Heroic - Magic Duel ile sizde heyecan verici savaşlar yapabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.