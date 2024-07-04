24 GB RAM ve 165W Hızlı Şarj: Red Magic 9S Pro+ Özellikleri ve Fiyatı

24 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan oyun odaklı telefon Red Magic 9S Pro+ özellikleri ve tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, telefonda hangi donanım bileşenleri tercih edildi?

2023 yılının kasım ayında yüksek batarya kapasitesi ve güçlü donanımıyla öne çıkan Red Magic 9 Pro tanıtılmıştı. 3 Haziran 2024 tarihinde ise Red Magic 9S Pro+ duyuruldu. Bu rehberde Red Magic 9S Pro+ fiyatı ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Red Magic 9S Pro+ Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,8 inç

: 6,8 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1116 x 2480 piksel

: 1116 x 2480 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 400 PPI

: Yaklaşık 400 PPI İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 GPU : Adreno 750

: Adreno 750 RAM : 16 GB / 24 GB

: 16 GB / 24 GB Depolama : 512 GB / 1 TB

: 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP geniş açılı + 50 MP ultra geniş açılı + 2 MP derinlik

: 50 MP geniş açılı + 50 MP ultra geniş açılı + 2 MP derinlik Arka Kamera Video Kaydı : 8K 30 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS

: 8K 30 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS Ön Kamera : 16 MP geniş açılı

: 16 MP geniş açılı Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30/60 FPS

: 1080p 30/60 FPS Yazılım : Android 14 tabanlı Redmagic OS 9.5

: Android 14 tabanlı Redmagic OS 9.5 Batarya Kapasitesi : 5.500 mAh

: 5.500 mAh Hızlı Şarj : 165W

: 165W Ağırlık : 229 gram

: 229 gram Kalınlık: 8,9 mm

165W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj olabilen telefonda 5 bin 500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. En iyi oyuncu telefonları arasında yerini alan Red Magic 9S Pro+ Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye ve Adreno 750 GPU'ya sahip.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1116 x 2480 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 400 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 14 tabanlı Redmagic OS 9.5 ile beraber gelen telefon 164 x 76x4 x 8,9 mm boyutlarında.

Red Magic 9S Pro+ Fiyatı

16 GB RAM + 512 GB Depolama : 5.799 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 52.777 TL)

: 5.799 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 52.777 TL) 24 GB RAM + 1 TB Depolama: 6.999 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 63.699 TL)

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