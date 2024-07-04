24 GB RAM ve 165W Hızlı Şarj: Red Magic 9S Pro+ Özellikleri ve Fiyatı
Red Magic 9S Pro+ özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte oyun odaklı yeni akıllı telefon modeline dair detaylar!
24 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan oyun odaklı telefon Red Magic 9S Pro+ özellikleri ve tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, telefonda hangi donanım bileşenleri tercih edildi?
2023 yılının kasım ayında yüksek batarya kapasitesi ve güçlü donanımıyla öne çıkan Red Magic 9 Pro tanıtılmıştı. 3 Haziran 2024 tarihinde ise Red Magic 9S Pro+ duyuruldu. Bu rehberde Red Magic 9S Pro+ fiyatı ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Red Magic 9S Pro+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1116 x 2480 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 400 PPI
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- GPU: Adreno 750
- RAM: 16 GB / 24 GB
- Depolama: 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP geniş açılı + 50 MP ultra geniş açılı + 2 MP derinlik
- Arka Kamera Video Kaydı: 8K 30 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 16 MP geniş açılı
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30/60 FPS
- Yazılım: Android 14 tabanlı Redmagic OS 9.5
- Batarya Kapasitesi: 5.500 mAh
- Hızlı Şarj: 165W
- Ağırlık: 229 gram
- Kalınlık: 8,9 mm
165W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj olabilen telefonda 5 bin 500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. En iyi oyuncu telefonları arasında yerini alan Red Magic 9S Pro+ Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye ve Adreno 750 GPU'ya sahip.
6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1116 x 2480 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 400 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 14 tabanlı Redmagic OS 9.5 ile beraber gelen telefon 164 x 76x4 x 8,9 mm boyutlarında.
Red Magic 9S Pro+ Fiyatı
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 5.799 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 52.777 TL)
- 24 GB RAM + 1 TB Depolama: 6.999 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 63.699 TL)
Red Magic 8S Pro Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Red Magic 8S Pro özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. Peki, telefonda hangi donanım bileşenleri bulunuyor?
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