Gittikçe hızlanan zorlu parkurlarda yarışarak birbirinde güzel melodiler oluşturabileceğiniz ve kendi müziğinizi yapabileceğiniz Hop Ball 3D, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen ve ücretsiz olarak sunulan sıra dışı bir oyundur.

Rengarenk parkurları ve eğlenceli müzikleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, bir top yardımıyla yuvarlak blokların üzerlerinden zıplayarak parkurda hızla ilerlemek ve notaları atlamadan doğru melodiye ulaşmaktır. Ritme ayak uydurmak için hızlı olmalı ve istenilen müziği çalmak için doğru notalara basmalısınız. Parkurlarda başarılı olarak puan toplayabilir ve yeni müziklerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve keyif verici müzikleri ile eğlenceye doyacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca zorlu bölüm ve her bölümde git gide hızlanan birçok parkur yer almaktadır. Parkurların her birinde farklı bir müziğin notaları bulunmaktadır. Notalara eksiksiz basarak yolunuza devam etmeli ve ritmi bozmadan parkuru sonlandırmalısınız.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Hop Ball 3D, müzik oyunları arasında yer alan eşsiz bir oyundur.