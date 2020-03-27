HOP! uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızı kullanarak elektrikli scooter kirala yabilirsiniz.

Çevreci ulaşım alternatifi olarak hayatımıza giren elektrikli scooter girişimleri, ulaşım konusunda büyük kolaylık sağlayabiliyor. Trafiğe takılmadan, oldukça rahat ve çevreci bir şekilde seyahat edebilmenize olanak tanıyan elektrikli scooter girişimlerine bir yenisi daha ekleniyor. HOP! uygulaması, Ankara’da hizmete başlayan ve yakın zamanda çeşitli şehirlerde de hizmet vermeyi amaçlayan bir girişim.