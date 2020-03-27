Elektrikli scooter kiralayarak seyahat etmek istiyorsanız, HOP! uygulamasını kullanabilirsiniz.
HOP! uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızı kullanarak elektrikli scooter kiralayabilirsiniz.
Çevreci ulaşım alternatifi olarak hayatımıza giren elektrikli scooter girişimleri, ulaşım konusunda büyük kolaylık sağlayabiliyor. Trafiğe takılmadan, oldukça rahat ve çevreci bir şekilde seyahat edebilmenize olanak tanıyan elektrikli scooter girişimlerine bir yenisi daha ekleniyor. HOP! uygulaması, Ankara’da hizmete başlayan ve yakın zamanda çeşitli şehirlerde de hizmet vermeyi amaçlayan bir girişim.
Diğer benzer uygulamalarla aynı çalışma mantığına sahip HOP! uygulamasında, harita üzerinden size en yakın scooterları görebiliyor, üzerlerindeki karekodları taratarak kilitlerinin şifresini öğrenebiliyorsunuz. Alternatiflerinden daha uzun menzile sahip olduğunu iddia eden HOP! Uygulamasında açılış ücreti 3 TL, dakikası ise 0,50 TL olarak belirlenmiş. Eğer siz de ulaşmak istediğiniz noktalara elektrikli scooter ile seyahat etmek istiyorsanız, HOP! Uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
YORUMLAR