Kış Aylarında Elektrikli Otomobiller Nasıl Kullanılmalı?

Elektrikli araçların kullanım ömrünü uzatmak, soğuk havalarda konforlu bir sürüş deneyimi yaşamak ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayarak daha yüksek menzile ulaşabilmek için kış aylarında dikkat etmeniz gereken bazı kullanım önerileri bulunur.

Soğuk ve yağışlı havada alacağınız bazı önlemler ve uygulayacağınız yöntemler ile aracınızdan maksimum performans elde edebilirsiniz. Peki, kışın elektrikli otomobil kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Hangi unsurlar performansı etkiliyor?

Kışın Elektrikli Araba Kullanırken Alınması Gereken Önlemler

Batarya sıcaklığının kontrolü

Sabit hız kullanımı

Ön koşullandırma yapmak

Kış lastiği kullanmak

Klima filtrelerini kontrol ettirmek

Geceleri aracınızı şarj etmek

Yedek batarya bulundurmak

1. Batarya Sıcaklığının Kontrolü

Menzilin belirlenmesindeki en etkili unsurlardan birisi elektrikli araç batarya ömrü olarak biliniyor. Şarj süresi bittiğinde daha fazla yol katedemeyeceğiniz için bataryayı doğru bir şekilde kullanmanız önem taşıyor.

Öncelikle birçok elektrikli otomobilde kullanılan lityum-iyon bataryalarının sıcaklığa duyarlı olduğunu belirtmekte fayda var. Yani, batarya soğuduğunda performansı düşüyor ve daha az menzil imkânı sunuyor.

Normal şartlarda şarj edip yola çıkarken aklınızda olan menzil, kış aylarında bu sebepten dolayı daha düşük olabilir. Bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Batarya sıcaklığının kontrolü açısından alabileceğiniz bir önlem olarak hızlı şarj istasyonlarını tercih etmeyi düşünebilirsiniz. Hızlı bir şekilde bataryanın ısınmasını sağlayan DC şarjlarla hem aracınızı daha çabuk şarj edip hem de bataryanın istenilen sıcaklığa ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

2. Sabit Hız Kullanımı

Bataryanın soğumasının etkilerinden bahsetmiştik. Yolculuk esnasında yapılan ani hız değişiklikleri de batarya üstünde benzer bir etki yaratarak şarjın çabuk bitmesine yol açıyor.

Ayrıca yüksek hızda daha fazla enerji tüketimi gerçekleştiği için aracı kış aylarında olabildiğince sabit ve düşük hızda kullanmak gerekiyor. Özellikle kar, don, yağış gibi doğa olayları da varsa aracınızın kaymaması için bu konuda ekstra dikkatli olmalısınız.

Bazı araçlarda bulunan ‘eco modu’ aslında bunun için tercih edebilir. Aracınızı eco’da çalıştırarak düşük enerji tüketimi ile daha uzun bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

3. Ön Koşullandırma Yapmak

Elektrikli otomobillerin çoğu ön koşullandırma işlemine uygundur. Telefonunuza yükleyeceğiniz bir uygulama ile aracın önceden iç sıcaklığını ayarlama şansınız olur.

Bu sayede yolculuk öncesi ihtiyacınız olan konforlu ve sıcak ortamı oluşturabilirsiniz. Bunun yanında buzlanma gibi sorunları da yola çıkmadan ortadan kaldırmış olursunuz.

Araçta akü verimini arttırmak için sadece iç sıcaklığı değiştirmeniz yeterli olmaz. Yine ön koşullandırma ile sürüşten yaklaşık yarım saat önce akü sıcaklığı ve klima kontrollerini tamamlamalısınız.

4. Kış Lastiği Kullanmak

Lastik seçimi sadece elektrikli araçlara özel bir uygulama değil tabi ki. Karlı ve buzlu yollarda zorlanmadan seyahat etmek isteyen araç sahiplerinin kış lastiği kullanımına önem vermesi gerekiyor.

Elektrikli otomobillerde anlık tork yüksek olduğu için kış lastikleri son derece başarılı bir şekilde çalışıyor. Böylece aracınız daha etkili bir çekiş gücü sunuyor. Diğer lastikler ile kıyaslandığında kış lastiklerinin kaygan zeminlerdeki frenleme performansının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Yaz lastikleri soğuk havalarda sertleşmeye başlıyor. Sert lastikler ise elektrikli otomobillerin bataryasının hızlı bir şekilde tükenmesine neden oluyor. Kış lastiğini tercih ettiğinizde bu sorun ortadan kalkmış oluyor.

5. Klima Filtrelerini Kontrol Ettirmek

Soğuk havalarda araç içinde en çok yaşanan sorunlardan birisi buğulanma ve donma oluyor. Bunun önüne geçmek için araç içi hava akışının hızlı bir şekilde sağlanması yani, klima filtrelerinin düzenli çalışıyor olması şart.

Klima filtrelerinde biriken toz, kir, bakteri ve polenler bu filtrelerin tıkanmasına neden olabiliyor. Filtreler temizlenmediğinde hava akışı yavaşlıyor.

Aracın iç sıcaklığını düşürmeden temiz hava girişini sağlayan bu filtreler tıkanınca önce araç içi havanın kalitesi ardından sürüş konforu ve güvenliği azalmaya başlıyor.

6. Geceleri Aracınızı Şarj Etmek

Menzil kaybını minimuma indirmek ve daha konforlu bir sürüşe sahip olmak için aracınızı düzenli bir şekilde şarj etmeniz önem taşıyor.

Kış aylarında yaşanan uzun süreli elektrikl kesintileri, doğal afet gibi acil durumlara karşı temkinli olabilmek adına her gece aracınızı şarj edip güne full batarya ile başlayabilirsiniz. Böylece günlük hayatınızda da daha rahat hareket etme şansınız olur.

Şarj istasyonlarına erişim konusunda gün içinde yaşayabileceğiniz sorunların da bu şekilde önüne geçebilirsiniz. Ayrıca yağış nedeniyle sıklaşan trafik kazaları ve yol kapanması gibi sorunlardan etkilenmemek için de aracınızı önceden şarj etmiş olmanızda fayda var.

7. Yedek Batarya Bulundurmak

Tedbir amaçlı yedek bir bataryaya sahip olmak her zaman için bir B planınızın olmasını sağlar. Aracınızın bataryası aniden bittiğinde veya uzun mesafeli yolculuklarda kullanabileceğiniz yedek ünite kış aylarında enerji kaynağında ulaşamadığınız durumlarda da işinizi kolaylaştıracaktır.

Sizin başka önerileriniz var mı? Kış aylarında elektrikli araç kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz? Bizimle paylaşabilirsiniz.