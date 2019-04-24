Hot Wheels Infinite Loop, kazanmak için her türlü pisliği yaptığınız gerçek zamanlı çok oyunculu araba yarışı oyunu. Bone Shaker, Twin Mill, Shark Bite, Rodger Dodger gibi en iyi Hot Wheels arabaları toplayıp dünyanın dört bir yanından oyucularla tuzak dolu pistlerde kapışıyorsunuz. Arcade araba yarışlarını seviyorsanız indirip oynamanızı isterim.

İlk olarak iOS platformuna çıkış yapan online araba yarışı oyunu Hot Wheels Infinite Loop’da modifiyeli arabalar, rakiplere çarpmaya ezip geçmeye zorlayan farklı pistler, çılgın yarışçılar bir arada. İster teke tek ister 8 yarışçıyla kapışıyor, isterseniz de özel ödüllü turnuvalara katılıyorsunuz. Çarpma, parçalama, akrobatik uçuşlar, dönme, yarışta rakiplerinizi geçmek için her türlü aksiyona girebildiğiniz yarış oyununda rakipleriniz kadar pistteki tuzaklara da dikkat etmeniz gerekiyor.

Hot Wheels Infinite Loop Özellikleri