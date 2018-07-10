Identity V, NetEase tarafından geliştirilen mobil korku oyunu. Gotik tarzı sanatsal grafikler, gizemli hikaye, heyecan verici 4’e 1 oynanışıyla farklını ortaya koyan yapım, ilk olarak iOS platformunda karşımıza çıkıyor. Mobil cihazınızda korku - gerilim oyunlarına yer veriyorsanız kesinlikle oynamalısınız.

Hikaye odaklı ilerleyen gerilim yüklü, gerek hikayesiyle gerekse de grafikleriyle etkileyici bir yapım Identity V. iPhone/iPad cihazınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz korku - gerilim oyunu arıyorsanız tavsiye ederim. Oyuna bir dedektif olarak başlıyorsunuz. Malikaneye davet eden, kayıp bir kızı aramanızı isteyen gizemli bir mektup alıyorsunuz. Gerçeğe adım adım yaklaşıkça korkutucu şeyler buluyorsunuz. Hikayeye tam olarak girdiğinizde 4 karakterle tanışıyorsunuz. Korku filmlerinde gördüğümüz kötü, ürkütücü karakterlerden kaçma mücadelesi vermeye başlıyorsunuz.

Identity V Özellikleri: