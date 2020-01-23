Idle Army Base

Dünyanın gördüğü en büyük askeri üssü yarat! Ordu eğitim kampına ilk gününüze özel olarak giriyorsunuz ve dünya çapında eyleme hazır olmak için aştığınız zorlukların sınırı olmamalı.

Üssünüzdeki ordu eğitiminde ilerledikçe para kazanın ve daha sonra kampınızın genişlemesini yönetin, burada tüm eğitim alanlarının değerini, hızını, kapasitesini yükseltin. Bu bir askeri yolculuk olacak ancak tembel ya da boştaki öğrencilerle ordu üssünü büyütmeyi ve yükseltmeyi seveceksin.

Maskeni tak, dikkatlice nefes al ve adımına dikkat et; puslu gazın yolunu bildiğinden emin ol. Tahta kalasların üzerinden geçmeniz gerekecek. Burada yarışmıyorsunuz, ancak hız eğlenceli olacak. SWAT eğitimi gibi zorlu şartlarda yetişiyorken askerlerinizin kontrolünü elden bırakmayın.