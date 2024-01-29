Palworld: Başlangıçta Edinebileceğiniz En İyi Pal’lar

Palworld’de 100’den fazla Pal bulunuyor. Bazıları biraz birbirini andırsa da pek çoğu eşsiz ve farklı yaratıklar. Kendine has özelliklere sahip olan bu Pal’lardan bazıları çok faydalıyken bazıları da pek bir işe yaramıyor gibi. Biz de bu yazımızda sizler için oyunun başında elde edebileceğiniz en iyi Pal’lardan bahsetmek istedik.

Bu Pal’lardan en az bir tane yakalayarak onları base’inizde efektif bir şekilde kullanabilirsiniz. Böylece base’inizde her şey tıkır tıkır işlerken siz de rahatlıkla başka şeylerle uğraşabilirsiniz.

Palworld’de Başlangıçta Elde Edebileceğiniz En İyi Pal’lar

Eikthyrdeer

Katress

Tombat

Wixen

Lifmunk

Penking

Eikthyrdeer

Bu Pal’ı ne kadar erken yakalarsanız o kadar iyi. Oyunun erken aşamalarında adeta bir odun toplama makinası olan bu geyik benzeri Pal’a muhakkak sahip olun. Sadece odun toplama özelliğine sahip bir Pal olduğu için başka hiçbir işe bulaşmadan size çok hızlı bir şekilde odun sağlayabilir.

Buna ek olarak Eikthyrdeer’a binebiliyorsunuz. Zeminde hızlı bir şekilde haraket etmek ve yanınızda savaştırmak için harika bir Pal olan Eikthyrdeer’la hem savaş alanında hem de base’inizde bol bol vakit geçireceksiniz.

Katress

Geceleri karşınıza çıkabilecek bu Pal’ı elde etmek biraz zordur ancak base’inizde etkili bir şekilde çalışacak yaratıklardan bir tanesidir. Oyunun son kısımlarında bile hala etkili olan bu Pal’a denk gelirseniz muhakkak onu elde etmeye çalışın.

Tombat

Karanlıkta ortaya çıkan bir diğer Pal olan Tombat hem odun toplamak hem de toplanmış eşyaları kasalara götürmek için muhteşem bir yaratık. Gathering yeteneğine de sahip bir Pal olduğu için base’inizde muhakkak bir Tombat bulundurmak isteyeceksiniz.

Wixen

Muhteşem bir Pal olan Wixen 3. seviye handiwork özelliği sunan bir Pal. Base’inizdeki her şeyin üretimi hızını artıracak bu Pal’dan birkaç tanesi base’inizde bulunsa iyi olur.

Lifmunk

Oyunun çok erken aşamalarında lazım olan Lifmunk adeta bir joker kartı gibi. Pek çok işi 1. seviyede yapabiliyor olsa da oldukça faydalı bir Pal’dır. En az 1 tane bulunsa çok iyi olur.

Penking

Bir diğer joker kartı niteliğinde olan Penking’in elinden gelmeyen iş yok. Lifmunk’ın eksik kalan pek çok özelliğini kapatan ve onunla uyumlu bir şekilde çalışacak olan Penking büyük ihtimalle ilk kez bir boss olarak karşınıza çıkacaktır. Ne pahasına olursa olsun Penking’i yakalayın. Her base’inizde bulundurmak isteyeceğiniz özelliklere sahip bir Pal’dır.

Başlangıçta elde edebileceğiniz en iyi Pal’lar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin en sevdiğiniz Pal hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.