Palworld'de Base Nasıl Yapılır?

Palworld’e yeni oyuncular akın ediyor. Oyunu öğrenmeye çalışan oyuncuların bilmek istediği pek çok şey var. Palworld’de oldukça önemli bir yer olan base, oyunun ilk kısımlarında inşa ediliyor ve uzun süre boyunca bizimle birlikte gelişiyor. Peki Palworld’de base nasıl yapılıyor? Gelin sizler için detaylı bir şekilde anlatalım.

Palworld çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor. Çıktığı günden beri rekor üstüne rekor kıran Palworld küresel bir fenomen olma yolunda ilerliyor. Bu noktada hayatta kalma oyunları ile arası olmayan oyuncular biraz zorlanabiliyor.

Base kurmak çok önemli ve kritik bir mesele. Oyunun ilk aşamalarında kuracağınız bir base, oyununuzun geri kalan kısmını rahat ya da zorlu geçirmenize neden olacaktır. Palworld’de base nasıl kurulur merak ediyorsanız aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz.

Palworld’de Base Nasıl Kurulur?

1 paldium fragment , 8 wood (odun) 3 stone (taş) toplamış olun.

, (odun) (taş) toplamış olun. B tuşuna basın.

tuşuna basın. Farenin tekerleğini çevirerek “ Pal ” kısmına gelin.

” kısmına gelin. “ Palbox ” yazısını seçin.

” yazısını seçin. Uygun bir zemin bulun ve sol tıklayın.

Ardından inşa etme işlemini başlatmak için "F" tuşuna basılı tutun. İnşa etme işlemi bitene kadar “F” tuşuna basılı tutmaya devam edin.

Kısa bir süre içerisinde Palbox kurulacak ve artık base’iniz burası olacak.

Palworld’de Base Nerelere Kurulmalı?

Palworld’de pek çok yere base kurabilirsiniz ancak size vereceğimiz iki tavsiyeye uyarsanız çok rahat edersiniz. Bunlardan ilki base’i düz, geniş ferah, eğim olmayan bir yere kurmaktır.

Böylece Pal’larınız (özellikle de hacmi büyük olanlar) alan içerisinde rahat hareket edebilirler. Alanı verimli kullanarak dilediğiniz yapıyı inşa edebilirsiniz.

Diğer tavsiyemiz ise ilk base’inizi ore (cevher) kaynağına çok yakın bir yere kurmanız olacaktır. Odun ve taş ihtiyacınızı hızlı bir şekilde karşılayabilirsiniz ancak cevherleri elde etmek biraz daha zordur. Sürekli etrafta cevher kaynağı aramak istemiyorsanız base’inizi cevher kaynağına yakın bir yere kurun.

İkinci ve üçüncü base’inizi kurarken de aynı stratejiyi izleyin ancak cevher yerine kömürü bol olan bir yer seçin. Her base’iniz bir kaynağa yakın olsun ve materyal sıkıntısı çekmeyin.

Palworld’de base nasıl kurulur sorusuna cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Palworld’de base’inizi nereye kurdunuz? Palworld’de şu an kaç base’e sahipsiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.