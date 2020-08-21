Idle Courier Tycoon oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Zengin olmak ister misin? Ekspres teslimat endüstrisine gir, sıfırdan bir iş başlat ve en zengin ekspres girişimci ol. Küçük bir kurye olarak işe başla ve ekspres devi ol. Bu işler böyle başlar.

Hassas, taze ürünler ile çalışmak için paketleme makinesi oluştur ve müşterilerin taleplerini karşıla. İşini sürekli genişlet ve bir kariyer oluştur. Risk alarak daha büyük yatırımlarda bulun. Her zaman planlı çalış.

Tüm departmanlarını optimize ederek taşıma kapasitesini artırmak ve çalışanları eğitmek için daha fazla kamyonet satın al. Daha fazla paket ve daha fazla iş, her zaman daha fazla para demektir. Teknolojiye odaklanarak maliyeti düşür ve geliri artır. Bir işletmeci olarak kendi stratejini oluştur ve bu işin en iyisi ol.

Kolay oynanış şekli ve renkli atmosferi ile oldukça dikkat çekiyor. Oynarken oldukça keyif alacağına eminim. Sen de böylesine bir maceranın içinde olmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirebilirsin.