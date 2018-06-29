Idle Flipper, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyundur. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

En fazla sayıda bıçağı masaya saplamanız gereken bir oyun olan Idle Flipper, sürükleyici ve bağımlılık yapıcı etkisiyle karşımıza çıkıyor. Bir hayli kolay oynanışa sahip olan oyunda boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Oyunda bıçakları havaya fırlatıp tekrardan masaya saplıyorsunuz. Bıçağı ne kadar havaya fırlatırsanız o kadar fazla puan alabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gereken oyunda yüksek puanlara ulaşarak başka bıçakların kilitlerini de açabiliyorsunuz. Müptelası olabileceğiniz türden bir oyun olan Idle Flipper sizleri bekliyor. Basit bir oynanışa saihp olan oyunda keyifli vakit geçirebiliyorsunuz.

Idle Flipper oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.