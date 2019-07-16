Ameba Platform imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Idle Gangster ücretsiz bir mobil rol oyunudur. Dünyanın dört bir yanında 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan ve oynanmaya devam eden Idle Gangster ile şehrin yönetimini ele geçirmeye çalışacağız.

Herhangi bir internet bağlantısı gerektirmeden oynanabilen yapımda oyuncular PvP ve RPG maçlarına katılabilir ve aksiyon dou anlar yaşayabilirler. Basit kontrollerin yer aldığı yapımda şehrin yönetimini ele geçirmek için ter dökeceğiz.

Google Play üzerinde oyuncular tarafından 4.4 olarak değerlendirilen yapım günümüzde hem Android hem de İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yer alıyor. Dileyen oyuncular hemen indirebilir ve oyunun tadını çıkarabilirler.