Android ve İOS sürümleri sayesinde her iki platformdan da kolaylıkla erişebileceğiniz ve hiçbir ücret vermeden cihazınıza kurabileceğiniz Idle Human, iskelet sisteminden başlayarak sıfırdan bir insan oluşturabileceğiniz ve bunu yaparken insan vücudunda bulunan onlarca gizemle karşılaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit grafikleri ve keyif verici efektleri ile oyarken zorlanmayacağınız bu oyunda asıl amaç, vücutta bulunan çeşitli organların ve hücrelerin görevlerini öğrenerek insan vücudundaki gizemleri çözmek ve görevleri tamamlayarak seviye atlamaktır. Organlar, hücreler, kaslar, sinirler ve vücutta yer alan diğer bileşenleri kullanarak sıfırdan bir insan meydana getirebilirsiniz. Kemiklere organları tek tek yerleştirmeli ve bunu yaparken vücuttaki şifrelere ulaşmalısınız.

Oyun içerisinde bir insanın vücudunda olması gereken organlar ve diğer bütün bileşenler bulunmaktadır. Bu bileşenlerden yararlanarak sizden istenilen insan modelini oluşturmalı ve sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında bulunan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Idle Human, sürükleyici özelliği ve eşsiz tasarımı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.