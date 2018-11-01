Idle Payday: Fast Money, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil simülasyon oyunudur. Beğenerek oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun olan Idle Payday: Fast Money ile şirketler kuruyor ve yönetiyorsunuz. Trilyoner olmak için sürekli çalışmanız ve mücadele etmeniz gereken oyunda stratejik hamleler yapmanız gerekiyor. Yatırım yaparak paranıza değer kazandırabileceğiniz oyunda dikkatli ilerlemeniz gerekiyor. Harika bir simülasyon oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda en zengin lider olmak için çabalıyorsunuz.

Oldukça basit bir oynanışa ve sürükleyici etkiye sahip olan oyunda kendi imparatorluğunuzu kurabiliyorsunuz. Büyük bir lider konumuna gelmek için sürekli çalışmalı ve işlerinizi yönetmelisiniz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Idle Payday: Fast Money, oyununu mutlaka denemelisiniz. Renkli grafikleri ve harika atmosferiyle Idle Payday: Fast Money sizleri bekliyor.

Idle Payday: Fast Money oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.