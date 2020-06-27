Idle Stickman oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Düşmanlarınızı yok etmeye hazır mısınız? Bütün sinir ve stresinizi atabileceğiniz sürükleyici bir aksiyon oyunuyla karşınızdayız. Daha önce oynadığınız savaş oyunlarını unutun. Bu oyunda tek başınasınız ve düşmanlarınız çok fazla. Hayatta da öyle değil midir zaten?

Üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Bu oyunda da ilk seviyeden başlayarak düşmanlarınızla karşılıklı olarak ateş ediyorsunuz. Ama sizin elinizdeki kozlar daha güçlü. Eğer hiç durmadan ateş ederseniz düşmanlarınız size yaklaşmadan ölmüş olacaklar.

Pratik bir oynanış şekline sahip olduğu için tüm oyunseverlerin dikkatini çekiyor. Ayrıca güzel atmosferi ve renkli grafikleri ile oyun daha eğlenceli hale geliyor.

Bu uzun serüvene katılmaya ne dersin? Sen de oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.