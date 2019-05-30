İpekyol uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden birbirinden çekici kıyafetleri satın alabilirsiniz.

Dış görünüşüne önem veren ve stil sahibi kadınların vazgeçilmez markası İpekyol, artık iPhone ve iPad cihazlarınızdan da alışveriş yapabilme imkanı sunuyor. Elbise, tunik, ceket, bluz, tişört, gömlek, pantolon, elbise ve aksesuar gibi birçok kategoride sunulan yüzlerce ürünü inceleyebileceğiniz uygulamada, gelişmiş ürün sayfalarını inceleyerek ürünler hakkında fikir edinebilirsiniz.

Aradığınız ürüne daha kolay ulaşabilmeniz için filtreleme seçenekleri de sunan İpekyol uygulamasında, siparişlerinizden puan kazanabildiğiniz gibi bu puanları sonraki alışverişlerinizde de kullanabiliyorsunuz. Çeşitli kampanyalar ve indirim kuponlarından faydalanabileceğiniz İpekyol uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri