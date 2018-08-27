iSlash DOJO, mobil platformda Fruit Ninja kadar sevilen, oynanan kesme oyunu iSlash Heroes’un devam oyunu. En iyi kesme oyunu olarak gösterilen iSlash Heroes’u oynamış olun olmayın, refleksleri test eden bu yapıma kesinlikle bir şans vermelisiniz. Hızlı tempolu ninja oyunlarını seviyorsanız, iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir olan bu oyunu kesinlikle oynamalısınız.

Hız ve dikkat gerektiren ninja oyunlarını seven küçük - büyük herkesin keyif alarak oynayacağı bir mobil oyun iSlash DOJO. Tek bir platformda 100 milyon indirmeyi geçen kesme, parçalama odaklı ninja oyunu Fruit Ninja kadar başarılı bir yapım kendisi. Tek parmakla rahat oynanış sunan, vakit geçirmek/öldürmek için birebir diyebileceğim iSlash DOJO’da yukarıdan inen her şeyi keserek ilerliyor, balon patlamadığı sürece de devam ediyorsunuz. Parça kaçırır, aleve dokunur, yıldızlara çarpar veya balon patlarsa oyuna veda ediyorsunuz.