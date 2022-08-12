Hellblade: Senua's Sacrifice İncelemesi

Hellblade Senua’s Sacrifice 2017 yılında Ninja Theory’nin yayıncılığını ve geliştiriciliğini üstlendiği bir oyun olarak çıkışını yaptı. Piyasaya sürüldükten sonra da adeta kulaktan kulağa yayılır gibi Hellblade Senua's Sacrifice’ın şanı ve şöhreti artmaya başladı. Biz de bu yazımızda Hellblade Senua’s Sacrifice’ın artılarını ve eksilerini başlıklar halinde inceleyeceğiz. Oyunu satın almadan önce eğer bir kararsızlığınız varsa bunu giderme niyetindeyiz.

Grafikler

Hellblade Senua’s Sacrifice 2017 yılında çıkan bir oyun ve hem kaplama kalitesi olarak hem de genel atmosfer olarak son derece etkileyici. Oyunda HUD ekranı yok gibi bir şey. Hal böyle olduğundan grafikler ve ambiyans daha da etkileyici gözüküyor. Modern oyunlarda bazen HUD ekranı çok büyük yer kaplayabiliyor ve kendimizi oyunun içerisinde bulmamız zor olabilir. Hellblade Senua’s Sacrifice bunu ustalıkla yapmış ve ekranın kenarında çıkan ve dikkatinizi dağıtan hiçbir unsur yok. Size de içinde bulunduğunuz evreni gözlemlemek ve bundan keyif almak kalıyor. Görsellik, Hellblade Senua’s Sacrifice’ın en iddialı olduğu alan olmasa bile ortalama üstü bir iş çıkarmış diyebiliriz.

Hikaye

Hellblade Senua’s Sacrifice hikayesi ve bu hikayeyi ustalıkla sunuşuyla öne çıkıyor. Spoilersız bir şekilde size hikayeden biraz bahsedelim. Oyun kuzey mitolojisini ele alan bir hikayeye sahip. Hellblade Senua’s Sacrifice özünde bir yolculuk hikayesi. Ana karakterimiz Senua’nın Helheim’a olan yolculuğu bu oyunun hikayesini oluşturuyor. Bitmiş harap olmuş ve kafasının içindeki seslerle boğuşan karakterimiz Senua, vefat eden sevgilisi Dillion’u tekrar hayata döndürmeye çalışmaktadır. Son derece basit gibi gözüken bu hikaye, oyunda ilerledikçe çok daha kompleks bir hale bürünüyor.

Karakterimiz Senua, geçmişte yaşadığı bazı anıları flashback şeklinde tekrardan yaşıyor ve öğrendiğimiz her bir detay hikayeyi daha da açıyor. Senua’nın neden aklını kaybettiği, vefat eden sevgilisiyle ilişkisi ve birçok farklı şeyi oyun ilerledikçe öğreniyoruz.

Hellblade Senua’s Sacrifice Kaç GB?

30 GB’lık bir alana sahip olan Hellblade Senua’s Sacrifice, mevcut oyunların kapladığı devasa alanları göz önüne aldığımızda oldukça makul bir boyutta diyebiliriz. Yükleme sürelerinin kısalması ve daha iyi bir oyun performansına sahip olmak için eğer bilgisayarınızda SSD varsa buraya kurmanızı öneririz.

Hellblade Senua’s Sacrifice Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

İşlemci: Intel i5 3570K / AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 770 2GB VRAM / Radeon R9 280X 3GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Ses

Hellblade Senua’s Sacrifice’ı diğer tüm oyunlardan ayıran oldukça sıra dışı bir özelliği var. Oyunun ses dizaynı inanılmaz bir boyutta. Ana karakterimiz Senua’nın kafasının içerisinde bir çok ses bulunuyor. Bu sesler size sürekli bir şeyler söylüyor. Oyunun ilk dakikasından son dakikasına kadar bu sesler sizinle beraber, kafanızın içinde sürekli konuşuyorlar. İyi bir kulaklıkla beraber bu sesleri dikkatli bir biçimde dinlediğinizde anlıyorsunuz ki sesler tıpkı sizin de kafanızdaymış gibi tasarlanmış. Gergin ve korkutucu bir ASMR deneyimi diyebiliriz.

Oyunda sürekli duyduğunuz kafanızın içindeki sesler sadece boş seslerden ibaret değiller. Adeta bir oyun mekaniği olarak oyunda konumlandırılmış. Bu sesler canınız azaldığında sizi uyarabiliyor. Arkanızdan gelen bir düşman size vurmadan önce haber verebiliyor. Çevrede dikkatinizden kaçan bir detay varsa bu konu hakkında bir şeyler söyleyebiliyorlar. Hal böyle olduğu için Hellblade Senua’s Sacrifice’da duyduğunuz sesler, oyun deneyiminize direkt etki eden bir bileşen.

Sadece kafanızın içerisinde konuşan sesler değil, çevreden gelen seslere de kulak vermeniz oldukça önemli. Bazı boss dövüşlerinde sese göre pozisyon almanız ve size hangi yönden düşman saldıracaksa oraya doğru pozisyon almanız gerekmekte. Düşmanın sesini iyice dinlemek ölmeden ya da az ölerek bölümleri geçmek için son derece önemli.

Hellblade Senua’s Sacrifice’ı oynarken mutlaka kulaklık kullanın. Laptop ya da TV ekranı gibi sesin nereden geldiğini anlayamayacağınız ses çıkışlarıyla Hellblade Senua’s Sacrifice’ı oynamak, oyundan alacağınız keyfi ve deneyimi ciddi oranda baltalayacaktır.

Oynanış ve Dövüş Sistemi

Girişte Hellblade Senua’s Sacrifice’ın Ninja Theory tarafından yapılıp yayınlandığından bahsetmiştik. Heavenly Sword ve DmC: Devil May Cry gibi Hack’n’Slash oyunlarını ustalıkla yapmış olan Ninja Theory, Hellblade Senua’s Sacrifice’da bambaşka bir oynanış ve dövüş sistemi yapmış. Hellblade Senua’s Sacrifice’da önceki Ninja Theory oyunlarından aşina olduğumuz hızlı ve akıcı oynanıştan eser yok. Hellblade Senua’s Sacrifice çok yavaş, sakin, durağan ve genellikle bulmaca çözdüğümüz bir oyun olarak dizayn edilmiş. Özellikle oyunun ilk kısımları bol bol yürümeyle ve dünyayı keşfetmekle geçiyor diyebiliriz. Dövüş sistemi ile malesef vasat altı diyebileceğimiz bir seviyede. Animasyonlar çok az sayıda ve dövüş çeşitliliği yok denecek kadar az. Oyunun eksi özellikleri denildiği zaman ilk olarak dövüş sisteminin yetersizliği gösterilebilir. Oyundan dövüş mekaniği komple kaldırılsa ve Hellblade Senua’s Sacrifice bir yürüme simülasyonuna dönüştürülse oyundan pek bir şey eksilmez diye düşünüyoruz.

Oynanış genel olarak yavaş ve sakin ilerlese de boss dövüşlerinde tempo biraz yükselebiliyor. Düşmanlara doğru zamanda vurarak ve saldırılarından kaçınarak kolay bir şekilde tüm oyunu rahatlıkla bitirebilirsiniz. Özellikle oyunlardaki kompleks dövüş mekaniklerine alışkın bir oyuncuysanız Hellblade Senua’s Sacrifice’ı kolaylıkla bitirebilirsiniz.

Düşman çeşitliliğinin az olması da dövüş sisteminin vasatlığının altını daha çok çiziyor. Neden bu kadar özensiz ve tekdüze bir dövüş sistemi kullanılmış anlamak güç. Oyunu oynama sebebiniz dövüş sistemiyse veya oynadığınız oyunlarda dövüş sistemine çok önem veren biriyseniz hüsrana uğrayacağınız kesin.

Oyunda bulunan bulmacalar oynanışa olumlu bir şekilde hizmet etmiş. Ses dizaynında gösterilen özen bulmacalarda da kendini hissettiriyor. Görsel illüzyonlardan ve manipülasyonlardan oluşan bulmacaların bazıları sizi zorlayabilir. Hellblade Senua’s Sacrifice genel olarak eğlenceli ve benzerini pek görmediğimiz bulmacalara sahip.

Hellblade Senua’s Sacrifice’ı Türkçe Deneyimlemek

Oyun resmi olarak Türkçe dil desteğine sahip. Böylelikle Hellblade Senua’s Sacrifice Türkçe yamaya ihtiyaç duymadan sizlere hikayesini en iyi şekilde anlatıyor. Hikaye bazlı bir oyunda Türkçeleştirme olması biz Türk oyuncular için oldukça sevindirici bir özellik. Dil bariyerine takılmadan oyunu anlayarak ve özümseyerek deneyimlemek oldukça önemli. Umuyoruz ki devam oyununda da Türkçe dil seçeneğiyle birlikte çıkış yapar da aynı tecrübeyi yeni oyunda da yaşayabiliriz.

Özet

Hellblade Senua’s Sacrifice, oldukça çarpıcı bir hikayeye ve mükemmel denebilecek bir hikaye anlatımına sahip. En iyi hikayeli oyunlardan biri olan Hellblade Senua’s Sacrifice, uzun süre etkisinden çıkamayacağınız bir yapım. Ses dizaynı ile bambaşka bir oyun tecrübesini bizlere sunuyor. Oyundaki bulmacalar oldukça iyi düşünülmüş. Dövüş sistemiyse vasat altı denebilecek kadar yetersiz ve eksik. Olmasaymış olurmuş denebilecek cinsten.

Hellblade Senua’s Sacrifice oyunlara ilgili olan herkese önerilebilecek bir oyun. Benzersiz bir oyun tecrübesi sunmasından ötürü oyun sever herkese Hellblade Senua’s Sacrifice’ı öneriyoruz.

8/10

Hellblade Senua’s Sacrifice incelememiz bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı bir inceleme olmuştur. Bunun gibi incelemelere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

