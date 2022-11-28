Bir Zamanlar Popüler Olan Şimdi Kullanılmayan Uygulamalar

Uygulama marketlerinden akıllı telefonlara indirilen uygulamalar birçok amaç için kullanılıyor. Eğlence ve günlük yaşamı kolaylaştırma adına kullanılan uygulamaların bazıları zaman içinde önemini yitiriyor. Fonksiyonelliği yüksek uygulamalar geliştirildikçe bir önceki kullanılan tarihe karışıyor. Yazımızda ilk çıktıklarında popüler olan, insanların günde birkaç defa girip vakit geçirdikleri uygulamalardan bahsedeceğiz.

Geçmişte Popüler Olan Fakat Şimdi Önemini Yitiren Uygulamalar

Vine

InstaMessage

Cinemagram

Flappy Bird

Foursquare

WeChat

Retrica

Fruit Ninja

1. Vine

Twitter’a ait olan Vine, bir video paylaşım uygulamasıdır. Birçok eğlenceli videoların çekildiği uygulamanın eskiden müdavimleri çoktu. Günümüzde popülerliğini yitiren Vine, geçmişte popüler olan fakat şimdi kullanılmayan uygulamalar arasında yer alıyor. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra Vine'ın küllerinden tekrar doğabileceğine dair söylentiler yayılmaya başladı.

2. InstaMessage

İsminden dolayı Instagram’a bağlı bir uygulama gibi görünse de aslında olmayan InstaMessage uygulamasını kullanabilmek için Instagram’a bağlanmanız gerekmiyor. Fakat diğer sosyal medya hesaplarını kabul eden bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Bir zamanlar birbirini tanımayan insanların tanışmasını sağlayan bu uygulama artık tarihe karıştı ve kullanılmıyor.

3. Cinemagram

Cinemagram, ortaya çıktığı dönemde çok popülerdi. Geliştirilip kamuoyuna sunulduğu dönemde yüksek potansiyeliyle dikkat çekiyordu. Uygulamada çekim yaparken döngüye girip çekimdeki hareketli bölümlerin kontrolü sağlanabiliyordu. Vine uygulaması geliştirildikten sonra Cinemagram da önemini yitiren uygulamalar arasına girdi.

4. Flappy Bird

Geliştirildiği dönemde Türkiye’de popüler hale gelen Flappy Bird, mantığa dayalı bir oyundu. Basit grafiğiyle dikkat çeken oyun, aşamalı şekilde ilerliyordu. Oyunda bu aşamayı bitireyim diğerine geçeyim hırsı öne çıkıyordu.

5. Foursquare

Foursquare uygulamasıyla kullanıcılar yer bildirimi yaparak bulundukları konumu yakın çevreleriyle paylaşıyordu. Foursquare'ı kullananlar gittikleri yerlerle ilgili bildirim atıyorlardı. Swarm uygulamasıyla birlikte Foursquare uygulaması tarihe karıştı. Günümüzde hala kullanılan Swarm ise yine eski popülerliğine sahip değil.

6. WeChat

WeChat; Twitter, Facebook platformunda olduğu gibi anlık paylaşımların yapıldığı bir uygulamadır. Ayrıca WhatsApp’a benzer de bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. WhatsApp’ın popüler hale gelmesiyle birlikte popülerliğini yitiren bir uygulama olmuştur.

7. Retrica

Bir zamanlar Retrica kamerasından çekilen farklı efektlerdeki fotoğraflar sosyal medya platformlarını süslüyordu. Özellikle Instagram'da paylaşılan fotoğrafların Retrica'dan çıktığını söylemek oldukça kolaydı. Net fotoğraf çekimler gerçekleştiremese dahi bir zamanlar çok kullanılan bir kamera uygulamasıydı.

8. Fruit Ninja

Birçok kişinin cihazlarına indirip gözünü kırpmadan oynadığı oyunlar arasında Fruit Ninja yer alıyordu. Fruit Ninja, meyve kesme oyunu olarak ilgi görüyordu. Farklı modlardan oluşan uygulamada kesilen meyvelerden artı puan alınıyordu. Zamanının stres atan oyunlardan biriydi.

Bir döneme damgasını vuran uygulamalar hakkında sizlere rehber hazırladık. Ayrıca günümüzde Android kullanıcıları arasında popüler olan uygulamalar için En Çok İndirilen Mobil Uygulamalar (Android) başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.