It's Full of Sparks, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda engelleri aşarak zirveye tırmanmaya çalışıyorsunuz.

Keyifli zamanlar geçirebileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkan It's Full of Sparks, farklı karakterleri kontrol edip zorlukları aşmanız gereken bir oyundur. Zorlu engellerle donatılmış olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Yüksek puanlara ulaşmak için mücadele verdiğiniz oyunda işiniz çok zor. 80 benzersiz el yapımı bölüme sahip olan oyunda tüm bölümleri geçmek için reflekslerinizi sonuna kadar sınamalısınız. Canlı atmosferi ve farklı mekanikleriyle de dikkat çeken oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunu sakın kaçırmayın.

It's Full of Sparks oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.