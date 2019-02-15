İzmir Tarih mobil uygulaması, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Kent Merkezi’nde yürütülen İzmir Tarih Projesi kapsamında hayata geçirilmiş bir uygulama. 2500 senelik tarihiyle Helenistik, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri yapılarını üzerinde taşıyan çok özel bir alan olan İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin keşfedilmesi amacıyla hazırlanmış.

İzmir’in tarihi ve kültürel açıdan önemli yerlerini keşfetmenize yardımcı olan resmi bir mobil uygulama İzmir Tarih. Arkeolojik alanlar, camiler, Yahudi ve Hristiyan yapıları, han, hamam, çeşme, müze, kortejo gibi önemli yerlerin fotoğraflarını görüp bilgi alabildiğiniz uygulama, görmek istediğiniz yere nasıl gidebileceğinizi de söylüyor. Dilerseniz kriterlerinize göre kendi rotalarınızı oluşturabiliyorsunuz. Gidip gördüğünüz yerleri puanlama, favorilere ekleme, kendi listesinizi oluşturma şansına da sahipsiniz. Unutmadan, her bir noktanın geçmişten günümüze hikayesi hazırlanırken çeşitli kaynakların yanı sıra alana ilişkin bilgi sahibi olan kişilere başvurulmuş.