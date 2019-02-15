İndir 71.40 MB
İzmir Tarih (ios)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Seyahat
  4. İzmir Tarih - iPhone İçin Tarihi ve Kültürel Yer Keşfetme Uygulaması

İzmir Tarih

ios
İzmir Tarih
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Erkan Calp
Erkan Calp -

İzmir'in tarihi ve kültürel değerlerini keşfedin.

İzmir Tarih mobil uygulaması, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Kent Merkezi’nde yürütülen İzmir Tarih Projesi kapsamında hayata geçirilmiş bir uygulama. 2500 senelik tarihiyle Helenistik, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri yapılarını üzerinde taşıyan çok özel bir alan olan İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin keşfedilmesi amacıyla hazırlanmış.

İzmir’in tarihi ve kültürel açıdan önemli yerlerini keşfetmenize yardımcı olan resmi bir mobil uygulama İzmir Tarih. Arkeolojik alanlar, camiler, Yahudi ve Hristiyan yapıları, han, hamam, çeşme, müze, kortejo gibi önemli yerlerin fotoğraflarını görüp bilgi alabildiğiniz uygulama, görmek istediğiniz yere nasıl gidebileceğinizi de söylüyor. Dilerseniz kriterlerinize göre kendi rotalarınızı oluşturabiliyorsunuz. Gidip gördüğünüz yerleri puanlama, favorilere ekleme, kendi listesinizi oluşturma şansına da sahipsiniz. Unutmadan, her bir noktanın geçmişten günümüze hikayesi hazırlanırken çeşitli kaynakların yanı sıra alana ilişkin bilgi sahibi olan kişilere başvurulmuş.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fal Bağımlılarına Özel: En İyi Ücretsiz Fal Uygulamaları MOBİL Fal Bağımlılarına Özel: En İyi Ücretsiz Fal Uygulamaları
Android'de Silinmeyen Uygulamaları Kaldırma Yöntemi MOBİL Android'de Silinmeyen Uygulamaları Kaldırma Yöntemi
Instagram Uygulaması Bilgisayardan Nasıl Kullanılır NASIL YAPILIR Instagram Uygulaması Bilgisayardan Nasıl Kullanılır
Google Play Uygulamaları Bilgisayara Nasıl İndirilir? NASIL YAPILIR Google Play Uygulamaları Bilgisayara Nasıl İndirilir?
iOS için En İyi Video Düzenleme Uygulamaları LİSTELER iOS için En İyi Video Düzenleme Uygulamaları
En İyi 7 E-Kitap Okuma Uygulaması LİSTELER En İyi 7 E-Kitap Okuma Uygulaması