Just Cause Mobile, Just Cause evreninde geçen, patlamaya hazır tek oyunculu ve çok oyunculu ve PvP oynanış özelliklerine sahip oynaması ücretsiz bir aksiyon nişancı oyunu. Avalance Studios tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon macera oyunu serisi artık mobilde! 2021’de Android ve iOS platformuna çıkış yapacak Just Cause Mobile’ı herkesten önce oynamak, oynanış özellikleri, grafik kalitesi gibi gelişmelerden haberdar olmak için hemen şimdi Just Cause Mobile İndir iOS butonuna dokunarak site üzerinden kaydınızı oluşturun.

Just Cause Mobil sürümü tek oyunculu hikaye ve çok oyunculu modlar sunan yepyeni bir aksiyon shooter oyunu. Square Enix liderliğindeki yeni bir ekip tarafından geliştirilen Just Cause Mobile, PC ve konsol sürümlerinden portlanmamış. İzometrik bir perspektiften tamamen yeni bir aksiyon nişancı oyunu karşımızda. Açık dünya ortamında mücadele etme, paraşütle inme, patlamalı aksiyon gibi Just Cause serisinde gördüğümüz özellikleri barındırıyor. Mobil versiyon ayrıca çevrimiçi çok oyunculu gibi seriye yeni birkaç oyun modu ve özellik ekliyor. Arkadaşlarınızla birlikte veya birebir her yerde oynayabileceğiniz yepyeni Just Cause!

Just Cause mobil için özel oluşturulmuş yepyeni bir oynanışla birlikte farklı bir bakış açısından anlatılan yepyeni bir hikayeye sahip ve Just Cause 4’ün doğrudan devamı olarak tasarlanmamış. Just Cause mobilde Rico olarak oynayabiliyor muyuz? dediğinizi duyar gibiyim. Oyunun mobil sürümünde ana karakter olarak kendi özel karakterinizi oluşturma şansına sahipsiniz. Karakter özelleştirme (görünüm, zırh ve teçhizatlar vs) elbette mevcut.

Just Cause mobil, multiplayer oynanış özelliğine sahip ilk oyun. Peki neden çok oyunculu oynanış mobil oyuna PC/konsol oyunlarından önce eklendi? Square Enix, Just Cause topluluğundan gelen yoğun arkadaşlarla online oynama isteği üzerine bu özelliğini eklediklerini belirtiyor. Önceki Just Cause PC ve konsol oyunları aksiyon yüklü ve tek oyunculu deneyimi tatmin edecek şekilde sıfırdan oluşturulmuştu. Just Cause Mobile ise çok oyunculu Just Cause deneyimi sunan ilk yapım oldu. Sistemleri ve oyun modları oyuncuların arkadaşlarıyla eğlenmeleri için aksiyon dolu ve heyecan verici bir online deneyimi sağlamak üzere tasarlanmış.