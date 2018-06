Square Enix E3 2018 Konferansında Tanıtılan Tüm Oyunlar

Oyuncuların bayramı olarak olarak nitelendirilen E3 2018'de (Electronic Entertainment Expo 2018) Square Enix konferansı tamamlandı. Square Enix çok fazla oyun tanıtmadı. Firma oyuncuları sıkmadan konferansı tamamlamayı tercih etti. Square Enix konferansı toplamda 30 dakika sürdü.

Square Enix'in konferansında çok fazla oyun tanıtılmadığını söylemiştik. Konferansta Dragon Quest XI, Shadow of the Tomb Raider, Just Cause 4, Kingdom Hearts 3, Babylon's Fall, Final Fantasy XIV X Monster Hunter ve The Quite Man ve Life Strange'in ara yapımı gösterildi. Konferansın en dikkat çeken oyunları Kingdom Hearts 3, Shadow of the Tomb Raider, Just Cause 4 ve Dragon Quest XI oldu.

Unreal Engine oyun motoruyla geliştirilen Kingdom Hearts 3, Final Fantasy XV'den yakından tanıtıdığımız Tetsuya Nomura'nın yönetiminde hazırlandı. Pirates of the Caribbean ve Frozen gibi diğer evrenlerdeki karakterleri oyuna dahil eden Square Enix, başarılı bir iş gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. Eğlence ve aksiyonu bir arada barındıran tanıtım videosu da bir hayli etkileyici gözüküyor. Kingdom Hearts 3, 29 Ocak 2018'de PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak.

Konferansın en dikkat çeken yapımlarından birisi de Just Cause 4 oldu. Aslına bakarsanız Just Cause 4 yanlışlıkla Steam üzerinde duyurulmuştu. Yapılan yanlışın fark edilmesinin ardından duyuru hemen kaldırıldı. Sızıntıyı fark eden oyuncular yeni oyunun E3 2018'de duyurulacağını düşünmeye başladılar. Sızıntılar doğrulandı ve Just Cause 4, Microsoft'un konferası esnasında duyuruldu. Just Cause 4'de ana karakterimiz Rico Rodriguez'in geçmişindeki gerçekleri öğreneceğiz. Oyunda Güney Amerika bölgesinde yer alan Solis şehrine doğru yol alacağız. Just Cause 4, PC, PS4 ve Xbox One platformları için 4 Aralık'ta çıkış yapacak.

Konferansın dikkat çeken bir diğer oyunu Shadow of the Tomb Raider oldu. Bence Square Enix'in tanıttığı en iyi oyun oldu. Eidos Montréal ve Crystal Dynamics tarafından geliştirilen serinin 3. yapımı etkileyici gözüküyor. Meksika'nın Cozumel bölgesinde geçecek olan oyunun ana görevleri toplamda 15 saat sürecek. Yan görevlerle birlikte bu süre artacak. Shadow of The Tomb Raider'da gizliliğe çok önem verilmiş. Karşımıza çıkan düşmanlarımızı çatışarak öldürmektense gizlilik ile öldürmek oyunu hem daha eğlenceli hem de daha kolay hale getiriyor. Oyundaki düşmanlarımızı zehirleyerek delirtmek gibi çeşitli yöntemlerle alt edebiliyoruz. Yeni oyunda gezip keşfedebileceğimiz çok uzun bir açık dünya bizleri bekliyor. Shadow of the Tomb Raider, 14 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak.

1 - Dragon Quest XI

2 - Shadow of the Tomb Raider

3 - Just Cause 4

4 - Kingdom Hearts 3

5 - Babylon's Fall

6 - Final Fantasy XIV X Monster Hunter

7 - The Quite Man

8 - Captain Spirit