Kelime Ağacı, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil kelime oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz harika bir mobil kelime oyunu olan Kelime Ağacı, en uzun kelimeleri bularak galip gelmeye çalıştığınız bir oyundur. Yepyeni bir kelime oyunu olarak ön plana çıkan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Rakiplerinizin önüne geçmek için elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda kelime dağarcığınızı da geliştirebiliyorsunuz. Zevkli bir deneyim sunan oyunda eşsiz vakit geçirebiliyorsunuz. Renkli grafikleri ve hoş animasyonlarıyla da keyili bir atmosfere sahip olan Kelime Ağacı, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Dikkatli olmanız gereken oyunda farklı kelimeler de öğrenebiliyorsunuz.

Kelime Ağacı oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.