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Kelime Turu 1.0.3 (ios)
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  5. Kelime Turu - iPhone ve iPad İçin Türkçe Kelime Bulmaca Oyunu

Kelime Turu

1.0.3
ios
Kelime Turu
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Kelimeleri ararken dünyanın doğal güzelliklerini keşfedin.

Kelime Turu, iPhone/iPad cihazınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz Türkçe kelime bulmaca oyunu. Diğer oyuncularla yarışmaya sokan stresli online kelime oyunlarından sıkıldıysanız, süre, can hiçbir kısıtlama içermeyen keyifli oynanış sunan Kelime Turu’nu oynamanızı isterim. Türkçe kelime bilginizi ölçen, yeni kelimeler öğretirken dünyanın doğal güzelliklerini karşınıza çıkaran harika bir mobil oyun.

Akıllı telefon ya da tabletinizde kelime oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız Kelime Turu’nu kesinlikle indirin derim. Verilen harflerden Türkçe kelimeler çıkarmaya çalışıyorsunuz ancak kelime türetmeniz yeterli olmuyor; bulduğunuz kelimelerin bulmacada da yer alması gerekiyor. Zorluk düzeyi gittikçe yükselen, seviye atladıkça yeni ülkelerle tanıştıran kelime oyununda süre sınırlaması yok. Bulamadığınız kelimede harf açan ipucu yardımınıza koşuyor.

 

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