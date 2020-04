Kit (Keep in Touch) Apple Watch'unuzla temas halinde kalmanızı kolaylaştırır. Bir mesaj oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey sadece bir dokunuş uzakta. Artık doğru seçeneği bulmak için küçük bir ekranda gezinmek için uğraşmayın.

Kullanmak için saatinizdeki QR kodu tarayın ve bir kişi seçin. Tek dokunuş sesli mesaj, konum veya emoji göndermenizi sağlayacak. Kit'te sürekli olarak telefonunuzu taşımaya gerek kalmadan sizin için en önemli olanlarla iletişim kurmanıza yardımcı olması amaçlanıyor.

Tek tıklamayla önerilen ve son kişilerinizden bir Messenger bağlantısı seçin. Geçiş yapmak için ayarlar sayfasındaki "Kişiyi Değiştir"e dokunun. Ses kaydı, emoji, konum paylaşma, karalama gibi farklı özellikleri tek dokunuşla gönderin.