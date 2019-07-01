Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyunculara sunulan ve klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan Kitchen Craze, hayalinizdeki restoranı açabileceğiniz ve lezzetli yemekler pişiren ünlü bir aşçı olabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Restoran zinciri kurarak dünyanın her bölgesine yayılabileceğiniz ve ünlü bir marka haline gelerek herkes tarafından tanınabileceğiniz bu oyunda amaç, kurduğunuz restoranın mutfağında çalışarak lezzetli yemekler pişirmek ve pişirdiğiniz yemekleri restoranınızda pazarlayarak para kazanmaktır. Kendi yorumlarınızı ve tariflerinizi katarak insanların aha önce hiç tatmadıkları yemekler pişirebilir ve ünlü bir şef olma yolunda emin adımlarla ilerleyebilirsiniz.

Oyunda müşterilerinize sunabileceğiniz pizza, hamburger, sosisli sandviç, balık ızgara, tavuk kanadı, kurabiye, pasta, dondurma, soğuk içecekler, kahve ve daha yüzlerce farklı yemek çeşidi yer almaktadır. Siparişlere göre yemekleri hazırlamalı ve zamanında servis ederek müşterilerinizin memnuniyetini kazanmalısınız.

Milyonlarca oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren Kitchen Craze, sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyundur.