Kudos, iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz çocuklar özel bir sosya medya uygulaması olarak dikkatimizi çekiyor. Güvenli bir ortamı çocuklara sunmayı amaç edinen Kudos ile çocuklarınız güvende oluyor.

Çocukların sosyal medya deneyimlerini güvenli bir şekilde yaşamaları için hizmet eden Kudos, çocuğu olan her ebeveynin telefonunda mutlaka olması gereken bir uygulamadır. Güvenli bir atmosferi çocuklara sunan Kudos, çocukların sosyal medyada daha güven içerisinde olmasına yardımcı oluyor. Bu sayede hem ebeveynlerin içini rahat tutuyor hemde çocuklara daha güvenli bir atmosfer sağlıyor. Çocukların kendilerini daha iyi ifade etmelerine de yardımcı olan uygulamada çocuklar saygı, sevgi ve özgüven gibi konularda kendilerini geliştirebiliyorlar. Çocuklarınızı denetim altında tutmanıza olanak sağlayan Kudos ile fotoğraf paylaşımı da yapabiliyorsunuz. Kudos uygulaması aynı zamanda Google tarafından yılın en iyi uygulamaları arasında seçildi. Kudos uygulamasını kaçırmayın.

Kudos uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.