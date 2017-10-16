Kuponsa, bulunduğunuz şehrin en iyi mekanlarını keşfetmenize yardımcı olurken, tasarruf yapmanızı sağlıyor. Anlaşmalı oteller, restoranlar, eğlence ve aktivite merkezleri, güzellik ve spa merkezlerinde geçerli, bir hizmet veya ürün satın aldığınızda ikincisini ücretsiz alabiliyorsunuz. Şu anda sadece İstanbul’da olduğundan fazla kullanıcı yok yakında Türkiye ve yurt dışında da hizmet vermeye başladığında kullanıcısı sayısını artıracaktır.

Kuponsa uygulaması ile mekan keşfi çok basit. iPhone’unuza indirerek kayıt olduktan sonra PIN kodunuzu da girip kategori veya konumunuza göre işletmeleri listeliyorsunuz. Kullanmak istediğiniz kuponu seçip PIN kodunuzu giriyorsunuz. İşletme de PIN kodunuzu girdiğinde ikinci ücretsiz ürün veya hizmetiniz aktif oluyor. Yalnız deneme sürümünde 2 haftada 2 kupon kullanmanıza izin veriliyor.