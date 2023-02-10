AKUT Güvendeyim Uygulaması Nedir? Nasıl Kullanılır?

AKUT Güvendeyim uygulaması nedir sorusunun cevabını olası bir doğal afet durumunda kritik bir öneme sahip olan uygulama olmasından ötürü mutlaka bilmek gerekiyor. Bir doğal afet meydana geldiğinde akıllı telefon üzerinden kullanılabilecek çok çeşitli uygulamalar var.

AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Genel Bilgi Teknolojileri tarafından geliştirilen uygulama da bu uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle söz konusu uygulama hakkında kapsamlı bilgi içeren bir yazı hazırladık.

Size yardımcı olması için hazırladığımız bu yazıda AKUT Güvendeyim ne işe yarar sorusu da dahil olmak üzere kafanıza takılabilecek birçok soruya cevap bulacaksınız.

AKUT Güvendeyim Uygulaması Nedir? Ne İşe Yarar?

AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Genel Bilgi Teknolojileri tarafından geliştirilen Güvendeyim uygulaması deprem gibi doğal afetlerden sonra yakınlarınıza güvende olduğunuzu bildirmenizi sağlayan bir uygulamadır.

Uygulamanın en büyük avantajı, afetten zarar gören kişilerin arama trafiğinden dolayı yardım çağrısında bulunamamasının önüne geçmektir. Uygulamayı kullanırken baz istasyonları meşgul edilmiyor, bu da afette zarar görenlerin acil bir şekilde arama yapmasının önünde bir engel oluşmamasını sağlıyor.

İnternet bağlantısına sadece uygulamayı indirirken ve numaraları eklerken ihtiyaç duyuluyor. Bunun haricinde sadece SMS hakkınızın olması yeterli oluyor.

Olası bir acil durumda aynı şehirde bulunan yakınlarınıza ulaşmanızın önünde baz istasyonları engel oluşturabilir. Bu nedenle en az bir telefon numarasının başka şehirde yaşayan bir kullanıcıya ait olduğundan emin olmak gerekiyor.

AKUT Güvendeyim Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Ayarlara girin.

En az 1 kişinin telefon numarasını kaydedin.

"Güvendeyim" butonuna basarak artık kaydettiğiniz numaralara konum bilgisini içerecek şekilde güvende olduğunuzu gösteren SMS gönderebilirsiniz.

Güvendeyim uygulamasını kullanmak için öncelikle ayarlar kısmına girmek ve yakınlardan en az 1 kişinin telefon numarasını kaydetmek gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra "Güvendeyim" butonu artık kullanılabiliyor. Bu butona bastığınızda eklediğiniz telefon numarasına tahmini konum ve güvende olduğunuzu gösteren bir SMS gönderiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

AKUT Güvendeyim Uygulaması Ücretli mi?

Güvendeyim uygulaması tek başına ücretli değildir ama uygulamanın sunduğu "Güvendeyim" bilgisi özelliğinin kullanımı için SMS hakkına sahip olmak gerekiyor. SMS hakkına bağlı olarak operatör tarafından belirli bir ücretlendirme yapılabilir.

Öte yandan deprem gibi doğal afetler gerçekleştiğinde Türkiye'de hizmet veren GSM operatörlerinin deprem bölgesinde bulunan vatandaşlara ücretsiz konuşma, internet ve SMS hakkı tanıdığını da unutmamak gerekiyor.

AKUT Nedir? Ne İşe Yarar?

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 1996 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Bu kuruluşun en önemli amacı, kusursuz arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirerek insanların afet gibi olumsuz durumların ardından kurtulmasını sağlamaktır.

AKUT Nasıl Kuruldu? (Tarihçe)

Bir sivil toplum kuruluşu olan AKUT, 1996 yılında kuruldu. Aslına bakılacak olursa kuruluşun ilk ortaya çıkış tarihi söz konusu olduğunda takvimler 1995 yılını gösteriyor.

1994'te Bolkar Dağlarında kaybolan 2 üniversite öğrencisi 14 gün boyunca aranıyor ama arama çalışmaları ne yazık ki sonuçsuz kalıyor. Bunu takip eden 1995 yılında dağları iyi bilen ancak arama ve kurtarma alanında bilgileri sınırlı olan bir grup dağcının bir araya gelmesi ile AKUT kuruluyor.

Bu grup yine 1995 yılında ilk kez bir kurtarma faaliyetinin altına imza atıyor. AKUT, 1996 yılında ise AKUT Arama Kurtarma Derneği ismi altına resmî bir kuruluş hâline geliyor.

AKUT, faaliyetlerini sadece Türkiye'de değil yurt dışında da insanları kurtarmak için sürdürüyor. Kuruluşun kaynağı ise gelen bağışlardan sağlanıyor. Bu bağışlarla gerek ekipmanlarını gerek altyapısını iyileştirerek insanları kurtarmakta her geçen gün daha başarılı oluyor.

Bu yazıda AKUT Güvendeyim uygulaması nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladık. Bunun yanı sıra merak edilen bazı soruları da cevapladık. AFAD Acil Çağrı isimli hizmetin tam olarak ne işe yaradığını merak ediyorsanız AFAD Acil Çağrı uygulaması nedir, nasıl kullanılır soruları dahil bazı soruları cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.