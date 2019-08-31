Gittiğiniz her yerde Kur’an-ı Kerim’i yanınızda taşımak ve okumak istiyorsanız, Kur'an Akademi uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığının geliştirdiği Kur'an Akademi uygulaması, Kur’an okumaya yeni başlayanlar ve daha önceden okuyanlar dahil herkese hitap eden bir uygulama olarak öne çıkıyor. Mushaf görünümü ile elinizde gerçekten kitap varmış gibi hissettiren Kur'an Akademi uygulamasında, sureleri çeşitli sıralama seçeneklerini kullanarak listeleyebilir ve okumaya başlayabilirsiniz.