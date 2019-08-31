Kur'an Akademi uygulamasıyla dilediğiniz her yerde Kur'an-ı Kerim okuyabilirsiniz.
Gittiğiniz her yerde Kur’an-ı Kerim’i yanınızda taşımak ve okumak istiyorsanız, Kur'an Akademi uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Diyanet İşleri Başkanlığının geliştirdiği Kur'an Akademi uygulaması, Kur’an okumaya yeni başlayanlar ve daha önceden okuyanlar dahil herkese hitap eden bir uygulama olarak öne çıkıyor. Mushaf görünümü ile elinizde gerçekten kitap varmış gibi hissettiren Kur'an Akademi uygulamasında, sureleri çeşitli sıralama seçeneklerini kullanarak listeleyebilir ve okumaya başlayabilirsiniz.
Ezber listesine ekleme, okuduklarıma ekleme gibi kısayol butonları sunan Kur'an Akademi uygulamasında, gelişmiş Arapça arama seçenekleriyle istediğiniz ayetlere ve surelere kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca, arama bölümünde Türkçe seçeneğiyle de arama yapabilmeniz mümkün. Eğer siz de akıllı telefonlarınızda Kur’an-ı Kerim bulunsun istiyorsanız, Kur'an Akademi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.