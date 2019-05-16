Langrisser, Japonya'da en çok indirilip oynanan strateji rol yapma oyunu serisinin mobil platforma uyarlanan sürümü. Devasa bir fantastik dünyayı keşfederken, heyecan verici sırta tabanlı savaşlar, sınır bazlı taktiksel savaş, her kahraman için benzersiz yükseltme yolları, gerçek zamanlı PvP, ünlü ses sanatçıları ve unutamayacağınız bir müzikali deneyimleyin.

Masaya Games’in klasik Japon rpg serisi Langrisser, farklı bir geliştiriciyle mobilde! Elwin, Leon, Cherie, Bernhardt, Ledin, Dieharte dahil orijinal seriden tüm karizmatik karakterler, Yui Horie, Mamiko Noto, Saori Hayami gibi ünlü Japon dublaj yıldızlarının sesleriyle oyunda bulunuyor. 5 farklı seriden gelen klasik savaşlarla 300'ün üzerinde bölüm bir araya getirilerek tasarlanan Langrisser mobilde kahramanlarınızı geliştirip gerçek zamanlı düellolara giriyor, farklı türden güçlü boss'larla çarpışıyor, loncalara katılarak düşmanları birlikte alt ediyorsunuz. Savaşlar sıra tabanlı ve strateji odaklı.

Langrisser Özellikleri