Like A Boss, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve bağımlılık yapıcı bir RPG oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek kaliteli grafiklerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı oyunda yeni topraklar kazanmak için mücadele ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir RPG oyunu olan Like A Boss, birbirinden güçlü düşmanlarla mücadele edip harika deneyim yaşayabileceğiniz bir oyundur. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyabileceğiniz oyunda mücadele bir an olsun durmuyor. Sürekli olarak mücadele ettiğiniz oyunda zorlu görevlerin de üstesinden gelmeniz gerekiyor. Kendi silahlarınızı da üretebileceğiniz oyunda gelişmiş bir craft sistemi yer alıyor. Birbirinden güçlü silahları üretip kullanabileceğiniz oyunda lonca sistemi de bulunuyor. Böylece arkadaşlarınızla klanlar oluşturarak beraber mücadele edebiliyorsunuz. Topraklarınızı koruyarak yeni yerler fethetmeye çalıştığınız oyunda amansız bir mücadelenin içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Kaliteli grafikleri ve hoş animasyonlarıyla da dikkat çeken oyunda tam bir görsel şölen yaşayabiliyorsunuz. Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz en iyi MMO oyunlarından bir tanesi olarak nitelendirebileceğim Like A Boss'u sakın kaçırmayın. Eğer rol yapma oyunlarını seviyorsanız Like A Boss'u mutlaka denemelisiniz.

Like A Boss oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.