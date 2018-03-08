Little Champions, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz mükemmel bir aksiyon ve beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Harika bir atmosferde geçen oyunda golf oyunundaki gibi bir mücadele veriyorsunuz.

Zorlu engelleri aşarak puanlara ulaşmaya çalıştığınız oyunda 3 boyutlu bir atmosferde mücadele ediyorsunuz. Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı oyunda hedefe ulaşmanız gerekiyor. Harika grafikleriyle de dikkat çeken oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorlamanız gerekiyor. Kolay kontrolleriyle de dikkat çeken oyunda yeteneklerinizi sınırlarına kadar zorluyorsunuz. Geometrik bilginizi kullanarak atışlar gerçekleştirdiğiniz oyunda işiniz çok zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda elinizi çabuk tutmalısınız. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Little Champions oyununu mutlaka denemelisiniz.

,Little Champions oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.